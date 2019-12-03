Дружба з Росією і "прогрес щодо України": Трамп озвучив результати зустрічі з Макроном

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном розповів про очікування від відносин з Росією і натякнув на "великий прогрес щодо України".

Своєю позицією він поділився під час спільної пресконференції за підсумками переговорів у Білому Домі у вівторок, 3 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я думаю, що ми повинні порозумітися з Росією. Я говорив із президентом Путіним, ми хочемо укласти якусь ядерну угоду, яка на певному етапі включить Китай і інші країни. Росіяни хочуть досягти угоди, і я думаю, що буде чудово, це найкраще, що ми можемо зробити, ми будемо вести переговори з Росією про таку угоду, яка буде сконцентрована на ядерних ракетах, на ядерному озброєнні", – заявив Трамп. Він додав, що Макрон поділяє цю думку.

Трамп заявив про дружбу з РФ і "прогрес щодо України" Скріншот з відео

Французький лідер у свою чергу заявив, що у нього інша позиція. "Хоча важливо вести стратегічний діалог із Росією, лідери повинні робити це без наївності", – пояснив він.

Трамп також заявив, що він допускає "великий прогрес щодо України". Яких саме подій стосуються його слова, президент не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував включити США в переговори з Росією щодо повернення Криму

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