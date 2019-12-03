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3 грудня • оновлено в 20:29
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Дружба з Росією і "прогрес щодо України": Трамп озвучив результати зустрічі з Макроном

3.1т
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Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном розповів про очікування від відносин з Росією і натякнув на "великий прогрес щодо України".

Своєю позицією він поділився під час спільної пресконференції за підсумками переговорів у Білому Домі у вівторок, 3 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я думаю, що ми повинні порозумітися з Росією. Я говорив із президентом Путіним, ми хочемо укласти якусь ядерну угоду, яка на певному етапі включить Китай і інші країни. Росіяни хочуть досягти угоди, і я думаю, що буде чудово, це найкраще, що ми можемо зробити, ми будемо вести переговори з Росією про таку угоду, яка буде сконцентрована на ядерних ракетах, на ядерному озброєнні", – заявив Трамп. Він додав, що Макрон поділяє цю думку.

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Трамп заявив про дружбу з РФ і "прогрес щодо України"

Трамп заявив про дружбу з РФ і "прогрес щодо України"

Скріншот з відео

Французький лідер у свою чергу заявив, що у нього інша позиція. "Хоча важливо вести стратегічний діалог із Росією, лідери повинні робити це без наївності", – пояснив він.

Трамп також заявив, що він допускає "великий прогрес щодо України". Яких саме подій стосуються його слова, президент не уточнив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував включити США в переговори з Росією щодо повернення Криму

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Дональд Трамп Еммануель Макрон
Місце
США
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"намекнул на "большой прогресс по Украине" - да вы что охренели? Что значит "намекнул? Они только для этого встречались, только об этом говорили. Весьмир знает, что центр земли это Украина.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Опять бла-бла-бла от Трампа. Похоже, он единственный политик, который не понимает, что Китай не включится ни в какие договоры, пока его стратегический потенциал не станет сравним с русским или американским. Пля, слишком длинное предложение для этого сайта...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Трамп также заявил, что он допускает "большой прогресс по Украине"... О, ёпт-ть, Путин тоже самое сказал ... Договорились значит? Молодца !!! Незалежники, сюрпрайз будет ... Ждите.
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