Трамп затвердив перекидання військ у Європі для стримування Росії

Президент США Дональд Трамп затвердив план щодо виведення з Німеччини 9,5 тисячі американських військовослужбовців, зокрема й для стримування дій Росії.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джонатан Хоффман. Його слова цитує DW.

Зазначається, що напередодні міністр оборони США Марк Еспер і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі представили американському лідеру план щодо передислокації військ і той його схвалив.

Ніяких подробиць про пересування військовослужбовців поки не надано. Водночас Хоффман підкреслив, що Пентагон проведе консультації з союзниками з НАТО "про подальші дії" в найближчі тижні.

"Пропозиція, яку було схвалено, не тільки відповідає директиві президента, вона також посилить стримування Росії, дасть запевнення союзникам, поліпшить стратегічну і оперативну гнучкість США в Європі", – підкреслив він.

Видання додає, що найближчим часом Еспер і Міллі проведуть у профільних комітетах конгресу брифінги на цю тему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газета The New York Times з посиланням на свої джерела заявила, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам руху "Талібан" винагороду за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, враховуючи військовослужбовців США.