Трамп вважав Україну частиною Росії, – Болтон.

Колишній радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Дональд Трамп вважав Україну "частиною Росії".

Про це він розповів в інтерв'ю для австрійського телеканалу PULS 24. За його словами, очільнику США доводилося пояснювати питання історії та геополітики.

"Я навіть не можу порахувати, скільки разів мені доводилося пояснювати йому, чому Корейський півострів був розділений у 1945 році. Так було і з Україною, яка, на його думку, по суті була частиною Росії", – сказав Болтон.

Нагадаємо, у своїй книзі "Кімната, де це трапилося: спогади про Білий дім" Болтон заявив, що Трамп не хотів визнавати втручання Росії в справи США або інших країн, оскільки остерігався, що його можуть звинуватити в змові з Кремлем. Автор вважає таку позицію неправильною, оскільки з Росією краще б спрацювала тактика "жорсткої руки".

Крім того, Болтон заявив, що Трамп називав Україну стіною між Сполученими Штатами та Росією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телекомпанія CNN з посиланням на джерела в Білому домі розповіла, що Трамп часто виявляв некомпетентність і ображав своїх іноземних колег в розмовах з Володимиром Путіним, що може бути використано Росією у власних цілях.

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