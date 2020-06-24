Трамп всерйоз запропонував назвати коронавірус "кунг-флю"

Американський президент Дональд Трамп запропонував перейменувати коронавірус COVID-19 в "кунг-флю" або "китайський грип".

Виступаючи 23 червня на передвиборному мітингу в Фініксі, штат Арізона, президент заявив, що міг би придумати 19 інших назв для COVID-19. Коли ж Трамп вимовив слово "кунг-флю", ті, хто зібрався на мітингу, почали бурхливо аплодувати, передає The Hill.

"У нас все було добре до епідемії і буде після епідемії. Я можу дати вірусу 19 імен: "Ухань", "Кунг-флю" (flu з англ. – грип). Хтось називає" китайським грипом ". Але ми станемо після пандемії набагато сильніше, ніж будь-коли до цього", – підкреслив Трамп.

Називаючи коронавірус "кунг-флю", Трамп обіграв назву китайського бойового мистецтва кунг-фу. Як зазначає агентство, він кілька разів за мітинг згадав про Китай в контексті пандемії. Американський лідер не вперше акцентує увагу на китайське походження коронавірусу. Таку ж промову він вимовляв 20 червня на мітингу своїх прихильників в Талсі, штат Оклахома.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні і інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розірвати відносини з Китаєм через те, що він не стримав поширення COVID-19.