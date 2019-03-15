Трамп уперше застосував право вето: що трапилося

Президент США Дональд Трамп підписав документ, яким наклав вето на резолюцію сенату США про скасування в країні режиму надзвичайного стану.

Вона передбачала заборону американському лідеру брати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою з інших фондів, повідомляє Associated Press.

Наголошується, що Трамп використовував право накласти вето вперше за своє президентство.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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