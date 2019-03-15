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Трамп уперше застосував право вето: що трапилося

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Президент США Дональд Трамп підписав документ, яким наклав вето на резолюцію сенату США про скасування в країні режиму надзвичайного стану.

Вона передбачала заборону американському лідеру брати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою з інших фондів, повідомляє Associated Press.

Наголошується, що Трамп використовував право накласти вето вперше за своє президентство.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Junio Van
Junio Van
Нерабы, учитесь у нехозяев ))
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Доня быкует. Совсем как кацапье винторогое. Вот только в Штатах ковбои давно умеют таких быков в стойло ставить
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Правильно сделал! Эти нелегальные мексиканцы американцев уже совсем задолбали!
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