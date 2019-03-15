Трамп уперше застосував право вето: що трапилося

Президент США Дональд Трамп підписав документ, яким наклав вето на резолюцію сенату США про скасування в країні режиму надзвичайного стану.
Вона передбачала заборону американському лідеру брати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою з інших фондів, повідомляє Associated Press.
Наголошується, що Трамп використовував право накласти вето вперше за своє президентство.
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою Трамп оголосив ще 1 серпня 2018 року.
Він підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США з Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
22 грудня 2018 Конгрес США не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ.
Через конфлікт із приводу будівництва стіни на кордоні з Мексикою, Трамп заявив про "гуманітарну кризу" в країні і поклав відповідальність за "шатдаун" на демократів, які не підтримали його передвиборчу обіцянку.
25 січня Білий дім і Конгрес домовилися про короткострокове відновлення фінансування діяльності американського уряду, припинивши таким чином "шатдаун", який тривав 35 днів. Однак відповідна домовленість охопила період тільки до 15 лютого.
11 лютого Трамп поставив ультиматум: він заявив, що готовий призупинити роботу федерального уряду ("шатдаун"), якщо Конгрес не виділить необхідні кошти на зведення стіни на американо-мексиканському кордоні.
15 лютого Трамп оголосив про введення в країні надзвичайного стану через ситуацію на кордоні з Мексикою.
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