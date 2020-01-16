Трамп влаштував Зеленському блокаду перед інавгурацією: з'явилися нові дані

Віцепрезидент США Майк Пенс скасував свій візит на інавгурацію президента Володимира Зеленського за вказівкою американського лідера Дональда Трампа.

Такою була помста господаря Білого дому за відмову України почати розслідування проти ексвіцепрезидента Джо Байдена. Про це в інтерв'ю MSNBC заявив Лев Парнас – затриманий соратник адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, передає Bloomberg.

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Виявилося, що на зустрічі з помічником Зеленського Сергієм Шефіром команді Зе був оголошений ультиматум: у разі, якщо Україна не оголосить про провадження проти Байдена, відносини із США стануть "зіпсованими".

"Це було після мого телефонного дзвінка. Бесіда, яку я виклав пану Шефіру, була здебільшого тим, що мені сказали зробити Джуліані й президент, а потім я повернувся до них, сказавши, що він відповість мені пізніше сьогодні ввечері", – розповів Парнас.

За його словами, після цього Шефір заблокував його в месенджері WhatsApp. Наступного дня візит Пенса до України було скасовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парнас публічно звинуватив президента Дональда Трампа в брехні. За його словами, американський глава обманув, коли стверджував, що не був у курсі поїздок Парнаса й Джуліані до України.

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