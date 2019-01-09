Трамп виступив із екстреним зверненням до нації: що зміниться до американців

Президент США Дональд Трамп виступив із екстреним зверненням до нації, у якому назвав сформовану в країні ситуацію "гуманітарною кризою".
У той же час, надзвичайний стан оголошено не було, хоча місцеві ЗМІ і деякі політики напередодні прогнозували такий результат, передає "Укрінформ".
"Уряд залишається закритим з однієї – і тільки з однієї причини: демократи відмовляються фінансувати безпеку кордону", – заявив президент США, поклавши провину за "шатдаун" на демократів.
Дональд Трамп
Росбалт
Він заявив, що ситуація з нелегальною міграцією на південному кордоні США є "гуманітарною кризою", від якої страждають усі американці.
"Ця ситуація може бути вирішена за 45 хвилин зустрічі", – зазначив Трамп, оголосивши, що запрошує на переговори щодо цього питання у Білий дім лідерів Конгресу.
Відразу після виступу президента США американські телеканали протранслювали відповідь демократів – спікера Палати представників Ненсі Пелосі і лідера демократичної меншості у Сенаті Чака Шумера.
Так, вони звинуватили Трампа у спричиненні кризи і умисному затягуванні "шатдауна" з метою отримання грошей на стіну, далеко не ефективним і аморальним засобом забезпечення прикордонної безпеки. Вони нагадали Трампу, що під час виборів той обіцяв змусити Мексику фінансувати його ідею, проте коли це не вдалося, звернувся до Конгресу з вимогою виділити мільярди на будівництво нової стіни.
"Президент Трамп зобов'язаний припинити утримувати американців к заручниках і повинен покласти край створенню кризи, він повинен знову відкрити уряд", – заявила Пелосі.
Чак Шумер, зі свого боку, зазначив, що замість об'єднання нації, нинішній президент працює на розкол.
9 січня 2019 р
Нагадаємо, що 4 січня Палата представників Конгресу США для завершення "шатдауна" прийняла два законопроекти про фінансування уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про старт будівництва стіни на кордоні з Мексикою було оголошено 1 серпня 2018 року.
Трамп підписав розпорядження про будівництво "фізично непрохідного бар'єру" довжиною понад три тисячі кілометрів уздовж кордону США з Мексикою ще в перший тиждень свого перебування на посаді.
У липні 2018-го уже виникала подібна криза. Тоді Трамп пригрозив, що припинить роботу федерального уряду, якщо Демократична партія не проголосує за законопроект, що стосується охорони кордонів.
22 грудня 2018 Конгрес США також не зміг узгодити проект бюджету країни, через що почалося часткове закриття урядових установ (шатдаун).