Трамп виступив із екстреним зверненням до нації: що зміниться до американців

Президент США Дональд Трамп виступив із екстреним зверненням до нації, у якому назвав сформовану в країні ситуацію "гуманітарною кризою".

У той же час, надзвичайний стан оголошено не було, хоча місцеві ЗМІ і деякі політики напередодні прогнозували такий результат, передає "Укрінформ".

"Уряд залишається закритим з однієї – і тільки з однієї причини: демократи відмовляються фінансувати безпеку кордону", – заявив президент США, поклавши провину за "шатдаун" на демократів.

Дональд Трамп Росбалт

Він заявив, що ситуація з нелегальною міграцією на південному кордоні США є "гуманітарною кризою", від якої страждають усі американці.

"Ця ситуація може бути вирішена за 45 хвилин зустрічі", – зазначив Трамп, оголосивши, що запрошує на переговори щодо цього питання у Білий дім лідерів Конгресу.

Відразу після виступу президента США американські телеканали протранслювали відповідь демократів – спікера Палати представників Ненсі Пелосі і лідера демократичної меншості у Сенаті Чака Шумера.

Так, вони звинуватили Трампа у спричиненні кризи і умисному затягуванні "шатдауна" з метою отримання грошей на стіну, далеко не ефективним і аморальним засобом забезпечення прикордонної безпеки. Вони нагадали Трампу, що під час виборів той обіцяв змусити Мексику фінансувати його ідею, проте коли це не вдалося, звернувся до Конгресу з вимогою виділити мільярди на будівництво нової стіни.

"Президент Трамп зобов'язаний припинити утримувати американців к заручниках і повинен покласти край створенню кризи, він повинен знову відкрити уряд", – заявила Пелосі.

Чак Шумер, зі свого боку, зазначив, що замість об'єднання нації, нинішній президент працює на розкол.

Нагадаємо, що 4 січня Палата представників Конгресу США для завершення "шатдауна" прийняла два законопроекти про фінансування уряду.

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