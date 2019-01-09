МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Трамп виступив із екстреним зверненням до нації: що зміниться до американців

7.9тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп виступив із екстреним зверненням до нації, у якому назвав сформовану в країні ситуацію "гуманітарною кризою".

У той же час, надзвичайний стан оголошено не було, хоча місцеві ЗМІ і деякі політики напередодні прогнозували такий результат, передає "Укрінформ".

"Уряд залишається закритим з однієї – і тільки з однієї причини: демократи відмовляються фінансувати безпеку кордону", – заявив президент США, поклавши провину за "шатдаун" на демократів.

Новини
Манафорт готував із людиною Януковича план по Україні: про що мова

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Росбалт

Він заявив, що ситуація з нелегальною міграцією на південному кордоні США є "гуманітарною кризою", від якої страждають усі американці.

"Ця ситуація може бути вирішена за 45 хвилин зустрічі", – зазначив Трамп, оголосивши, що запрошує на переговори щодо цього питання у Білий дім лідерів Конгресу.

Відразу після виступу президента США американські телеканали протранслювали відповідь демократів – спікера Палати представників Ненсі Пелосі і лідера демократичної меншості у Сенаті Чака Шумера.

Так, вони звинуватили Трампа у спричиненні кризи і умисному затягуванні "шатдауна" з метою отримання грошей на стіну, далеко не ефективним і аморальним засобом забезпечення прикордонної безпеки. Вони нагадали Трампу, що під час виборів той обіцяв змусити Мексику фінансувати його ідею, проте коли це не вдалося, звернувся до Конгресу з вимогою виділити мільярди на будівництво нової стіни.

"Президент Трамп зобов'язаний припинити утримувати американців к заручниках і повинен покласти край створенню кризи, він повинен знову відкрити уряд", – заявила Пелосі.

Чак Шумер, зі свого боку, зазначив, що замість об'єднання нації, нинішній президент працює на розкол.

Нагадаємо, що 4 січня Палата представників Конгресу США для завершення "шатдауна" прийняла два законопроекти про фінансування уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
9
Смішно
7
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Сошлись философия и наука ,пожили вместе,поебались,но у них не сошлись взгляды на мир,первый спор про бесконечность чисел,второй спор почему многие люди занимаются пиздабольством ,философия говорит но это мнение живого мира так суждено,наука а ты знаешь с какой точностью они говорят,философия с какой?наука 0% нахуй,философия да не может быть ёбаный в рот ,должно быть равновесие ,наука нехуя,наука такая вот посмотрим в 3 тысячи летие или четвёртом они загубят свою планету своей тупостью,и полетят разъебывать вселенную своей тупостью,короче говорит философия иди нахуй наука,надеюсь мы больше не увидимся ,жил был моньяк,стоял у окна и дрочил на всё что происходит на улице,пожилая дама проходя мимо его дома это заметила,вызвала полицию,моньяк начал по крышам уёбывать,менты за ним,моньяк был голый,каждый раз убегая он поварачивался и показывал хуй,менты открыли огонь на порожение ,моньяк прыгнул с крыши в канаву ,и начал уебывать,выбрался из канавы побежал по городу,люди такие в шоке,моньяк бежит и всем хуем махает ,маньяк спрятался на стройке,менты потеряли его след,моньяк жил на стройке продолжал дрочить хуй на прохожих,улыбаясь и махая хуём,скончался моньяк после того как уколол в себе в хуй шприц который валялся на стройке ,он это делал ради прикола ,гы,гы,гы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
іванюк микола
іванюк микола
так,саме Трамп є кризою для америки і світу
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги