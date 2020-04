Трамп вирішив заборонити імміграцію в США: заява президента

Президент США Дональд Трамп заявив, що в рамках боротьби з пандемією коронавірусу тимчасово заборонить імміграцію в Штати.

Про радикальний крок лідер повідомив у своєму Twitter ввечері у понеділок, 20 квітня.

"Через напад з боку невидимого ворога, а також виходячи з необхідності захистити робочі місця наших чудових американських громадян я підпишу указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів!" – написав президент.

Трамп не уточнив, коли саме заборона набуде чинності і на який термін буде розрахована.

Нагадаємо, через пандемію США дозволяють в'їзд на свою територію з Мексики і Канади лише в разі крайньої необхідності. Такі заходи будуть діяти щонайменше до середини травня.

Введено також суттєві обмеження на в'їзд у США громадян європейських країн і Китаю, але в країну поки можуть приїжджати власники тимчасових робочих віз, студенти і бізнесмени.

