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12 вересня • оновлено в 22:34
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Трамп відновив військову допомогу Україні: подробиці

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Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила розблокувати виділення військової допомоги Україні.

Про це повідомили в Сенаті США, передає Reuters. Таке рішення було ухвалено за кілька годин до обговорення поправки до закону про витрати на оборону.

В допомогу входять, зокрема, гроші на снайперські гвинтівки і гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів від Міністерства оборони.

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Трамп відновив військову допомогу Україні

Трамп відновив військову допомогу Україні

Помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер заявив, що про рішення щодо фінансування Конгресу повідомили пізно 11 вересня. Відзначається, що ці гроші можуть почати використовуватися через 15 днів після повідомлення, якщо заперечень не буде.

"Державний департамент оцінив подальші можливості іноземного військового фінансування і додаткові можливості на рахунках Протидії російській агресії", – зазначив він.

Під час слухання комітету з питань бюджету Сенату, сенатор Ліндсі Грем вказав, що фінансування України з боку Міністерства оборони також буде продовжено, зазначивши, що Україна "отримає гроші".

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сенатори збунтувалися проти Трампа через небажання розблокувати допомогу Україні.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Чому бы России не начать вооружать Мексику? Там ой как не любят пындосов!
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Война до последнего украинца!
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коршун федот
коршун федот
Клим Чугункин, Бурят, и тЯбя поджарим!.Жареный бурят -очень добрый бурят,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Официально на сайтах, усраину урезали, к чему вся эта бровада.
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