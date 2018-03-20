Трамп відмовився вітати Путіна: з'явилася дивна реакція Кремля

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував відсутність поздоровлень Володимиру Путіну з перемогою на виборах від лідера США Дональда Трампа.

Як повідомляє RT, за його словами, не варто вважати це недружнім кроком.

"Не потрібно вважати це недружнім кроком, по-перше. Ви знаєте, що президент Путін залишається відкритим для нормалізації (там, де це нам цікаво і необхідно) відносин з нашими американськими партнерами", - сказав Пєсков.

Він додав, що Путін отримує багато поздоровлень від зарубіжних лідерів.

"Хтось в силу графіка не може подзвонити, хтось через інші причини. Не потрібно тут нічого згущувати. Це друге. Ну і третє: ранок вечора мудріший", - додав Пєсков.

Як повідомляв "Обозреватель", вчора ввечері стало відомо, що Білий дім не буде вітати Путіна з переобранням головою держави.