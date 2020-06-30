Трамп у розмовах із Путіним називав Меркель "нерозумною", а Мей "дурепою" і чекав схвалення РФ, – CNN.

Президент США Дональд Трамп часто виявляв некомпетентність і ображав своїх іноземних колег у розмовах із Володимиром Путіним, що може бути використано Росією для власної мети.

Про це повідомляє телекомпанія CNN із посиланням на джерела в Білому домі і розвідувальних колах США, обізнаних про зміст розмов. Так, наприклад, він дозволяв собі жорсткі висловлювання на адресу британської прем'єр-міністерки Терези Мей, яку назвав "дурепою", і канцлерки ФРН Ангели Меркель, яку також звинуватив у дурості.

Джерела повідомляють, що в розмовах із Путіним Трамп говорив переважно про себе, рекламуючи свій "безпрецедентний" успіх у побудові економіки США і стверджуючи, наскільки він розумніший і "сильніший", ніж "безвідповідальні" і "слабкі", які були до нього президентами. Водночас, як стверджують спецслужби, він стежив за схваленням Путіна.

Високопоставлений посадовець адміністрації відзначає, що Путін "просто обігрує" Трампа, порівнюючи російського лідера з шаховим гросмейстером, а Трампа – з випадковим гравцем у шашки. На його думку, в той час як Путін "дестабілізує Захід", Трамп "сидить там і думає, що він може корчити з себе бізнесмена і крутого хлопця, щоб Путін його поважав". Час від часу розмови Путіна і Трампа звучали як розмова "двох хлопців у лазні".

Представники спецслужб були вражені не конкретними поступками, які зробив Трамп, а його манерою: Трамп надмірно шукав захоплення і схвалення з боку Путіна, водночас зазвичай ігноруючи основні експертні знання в області політики й важливі питання постійного двостороннього порядку денного, зокрема й права людини і угоду про контроль над озброєннями.

Трамп часто виправдовував свою повагу до Путіна тим, що Росія є великим світовим гравцем і в інтересах Сполучених Штатів мати конструктивні і дружні відносини, що вимагає перезавантаження з Москвою через його особистий діалог із Путіним.

В окремих інтерв'ю два високопоставлені представники адміністрації, знайомі з більшістю телефонних розмов Трампа з Путіним, сказали, що президент наївно підносить Росію, підриваючи більш жорсткий і реалістичний погляд, виражений Конгресом США, американськими спецслужбами і давнім післявоєнним політичним консенсусом США і європейських союзників.

"Він поступається перевагою, яка була так важко завойована в холодній війні, почасти надаючи Путіну і Росії легітимність, якої в них ніколи не було", – сказав один із чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Трамп не хотів визнавати втручання Росії в справи США або інших країн, оскільки остерігався, що його можуть звинуватити у змові з Кремлем.