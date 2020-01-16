Трамп навмисно проігнорував Зеленського у Варшаві – Парнас

Президент США Дональд Трамп не зустрівся з главою України Володимиром Зеленським у Польщі у вересні минулого року через те, що Київ відмовився почати розслідування проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Про це заявив соратник особистого адвоката Трампа Руді Джуліані Лев Парнас в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC. "Президент Трамп мав особисто зустрітися із Зеленським у Польщі. Однак він використовував ураган як виправдання. Але це було не через ураган, а тому, що він був злий через те, що Зеленський все ще не зробив жодної спроби і не доклав зусиль для того, щоб зробити оголошення (про початок розслідування проти Байдена. – Ред.)", – сказав він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп "Факти"

За його словами, саме тому глава США попросив віцепрезидента Майка Пенса поїхати замість нього. Він мав провести із Зеленським бесіду про початок розслідування проти Байдена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Парнас також розповів, що Пенс скасував свій візит на інавгурацію президента Володимира Зеленського за вказівкою американського лідера Дональда Трампа. Причина була тією самою, що і у випадку з Варшавою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!