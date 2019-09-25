Трамп сказав, чого хоче добитися від Зеленського у "справі Байдена"

Президент США Дональд Трамп вирішив у текти від відповіді на питання, чи хоче він від України розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Про це його запитали журналісти під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку в середу, 25 вересня.

Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Зеленським обговорював розслідування справи компанії, пов'язаної з сином ексвіцепрезидента США Джо Байдена Хантером – у контексті обіцянок Зеленського побороти корупцію в Україні.

"Я хочу, щоб він зробив усе, що може. Це не його пряма робота, і він про це недавно сказав. Але все, що він може зробити з позиції боротьби з корупцією. Тому що корупція величезна. Коли син Байдена йде з мільйонами доларів з України, і вони нічого не знають, і йому платять мільйони доларів – це корупція. Коли Байден залишає Китай з 1,5 млрд доларів... Все це жахливо", – сказав Трамп.

"Я знаю, що президент України хоче зупинити корупцію. Я вважаю, що його обрали, перш за все, щоб перемогти корупцію. І якщо він зробить, то зробить усьому світу велику послугу. Думаю, що у нього вийде добитися успіху", – додав він.

Зеленський і Трамп колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно у США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

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