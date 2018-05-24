Трамп скасував зустріч із Кім Чен Ином: у КНДР різко розкритикували США

У КНДР назвали відмову президента США Дональда Трампа від зустрічі з Кім Чен Ином "неналежним вчинком".

Про це написав глава МЗС КНДР Лі Ен Хо на своїй сторінці у Twitter заявивши, що "відкритий лист", який передали Ину - це "повна неповага".

"КНДР не шкодувала сил, щоб показати добру волю, включаючи знищення на цьому тижні ядерного полігону Пунгері", - написав Лі Ен Хо.

"У КНДР зараз глибока ніч, тому заява Кім Чен Ина з приводу зарозумілої балаканини Дональда Трампа буде завтра", - повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з приводу зриву зустрічі між лідерами США та КНДР також висловився глава РФ Володимир Путін.