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Трамп скасував зустріч із Кім Чен Ином: у КНДР різко розкритикували США

2.1тЧитати новину російською

У КНДР назвали відмову президента США Дональда Трампа від зустрічі з Кім Чен Ином "неналежним вчинком".

Про це написав глава МЗС КНДР Лі Ен Хо на своїй сторінці у Twitter заявивши, що "відкритий лист", який передали Ину - це "повна неповага".

"КНДР не шкодувала сил, щоб показати добру волю, включаючи знищення на цьому тижні ядерного полігону Пунгері", - написав Лі Ен Хо.

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"У КНДР зараз глибока ніч, тому заява Кім Чен Ина з приводу зарозумілої балаканини Дональда Трампа буде завтра", - повідомив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з приводу зриву зустрічі між лідерами США та КНДР також висловився глава РФ Володимир Путін.

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Тема
Ракетно-ядерна програма КНДР
Особи
Кім Чен ИнДональд Трамп
Місце
Північна Корея
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