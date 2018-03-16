Я как-то давно сказал, что придёт час, когда Трамп станет токсичен для республиканской партии. Этот день пришёл вчера.

Conor Lamb вышел победителем в Пенсильвании. С отрывом в 627 голосов. Даже если подсчитать все голоса, что ещё не пришли по почте и те что голосовали на бумаге и отдать их все до единого республиканцам, то всё равно его перевес останется в примерно 20 голосов.

Разгрома республиканцев по голосам конечно нет. Но есть разгром в том понимании, что глубоко на дружественной им красной территории, после вложения немыслимых для данной местности средств, республиканцы всё равно проиграли. И это потому что республиканский бренд, связанный с Трампом, серьёзно начал всех напрягать.

Трамп, выиграл достаточно случайно. В основном за счёт слабости и непопулярности Клинтон и также за счёт русской помощи в нужный момент и в нужном месте. И то он выиграл, за счёт нашей супер федеральной системы, а не по стране в целом, где Клинтон опережает его на 3 миллиона человек. Всё это мы знали весь последний год.

Теперь мы знаем ещё несколько истин.

1. Демократы могут выиграть, если своё предельно левое послание из центра демократической партии, будут играть только на побережьях, а не в центре страны. В центре, нужны другие идеи и другие послания, что и успешно опробовано в Пенсильвании. Ведь партия это большой зонт и раз так, то "пусть цветёт тысяча цветов", словами Мао Тзедуна. Или должны быть разные школы мысли для разных людей и местностей, под одной эгидой. Де Блазио не должен лезть с "гениальными" идеями в центр страны. А умеренные демократы не должны агитировать свой образ жизни в Сан-Франциско.

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2. Республиканцы проиграли все выборы после выборов 2016 года. В том числе в глубоко красной зоне - на своём поле-то есть. Это Алабама и Вирджиния из последних. Ну и родное Нью-Джерси, где после губернатора-республиканца, демократ Мерфи вышел в финал с 22 поинта отрыва от республиканцев. И виной всему - Трамп.

3. На момент сегодня - Трамп на вершине популярности, или около 41% поддержки. Однако при этом его непопулярность 54% и настолько сплотила всех вокруг, что одно его имя, вызывает оторопь. Надеюсь, мы придём с этим же багажом к ноябрю 2018 года. Задача минимум, взять хотя бы одну палату Конгресса, дабы создать адекватную оппозицию курсу Трампа и таким образом полностью блокировать его идиотизмы по максимуму. Задача максимум взять две палаты Конгресса и начать законотворческую деятельность, заставив Трампа подписывать и находя по возможности компромисс с республиканцами, которые потерпев поражение на Трампе, будут куда сговорчивее, чем раньше.

4. Мелочь, а приятно. Те кто очень был столь горд за нашу страну 7 ноября 2016 года, надеюсь понимают насколько гордимся сегодня мы, даже этой небольшой, но важной победой.