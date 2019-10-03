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3 жовтня • оновлено в 09:47
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Трамп про Україну: я б не хотів давати гроші корумпованій країні

3.7т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з лідером України Володимиром Зеленським обговорював боротьбу з корупцією.

Глава Білого дому зазначив, що його турбують корупціонери, адже Штати виділяють допомогу нашій країні, передає Reuters.

"Сполучені Штати дають країні багато грошей. І я не хотів би давати гроші країні, яка корумпована... Мені не подобається, коли мою країну пошивають у дурні", – відповів роздратовано Трамп під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Надо давать туда где ручные прокуроры.
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васильевич василий
васильевич василий
От Украины Трампа плющит . Омерига не с нами
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Дают деньги попрошайкам, иждивенцам и немощным. Шел шестой год революции гидности, такой невиданной гидности страна не видала никогда...
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