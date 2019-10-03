Трамп про Україну: я б не хотів давати гроші корумпованій країні

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з лідером України Володимиром Зеленським обговорював боротьбу з корупцією.
Глава Білого дому зазначив, що його турбують корупціонери, адже Штати виділяють допомогу нашій країні, передає Reuters.
"Сполучені Штати дають країні багато грошей. І я не хотів би давати гроші країні, яка корумпована... Мені не подобається, коли мою країну пошивають у дурні", – відповів роздратовано Трамп під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії.
Дональд Трамп
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, що відбулася між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена". На цю тему лідер США напередодні запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Також Сенат США має намір розглянути питання про імпічмент президента Дональда Трампа, якщо за це проголосують у Палаті представників.
При цьому Трамп заявив, що розпочата процедура імпічменту американської демократичної партії є державним переворотом.
Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал позначиться на Україні – читайте на OBOZREVATEL.
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