Трамп про Україну: я б не хотів давати гроші корумпованій країні

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з лідером України Володимиром Зеленським обговорював боротьбу з корупцією.

Глава Білого дому зазначив, що його турбують корупціонери, адже Штати виділяють допомогу нашій країні, передає Reuters.

"Сполучені Штати дають країні багато грошей. І я не хотів би давати гроші країні, яка корумпована... Мені не подобається, коли мою країну пошивають у дурні", – відповів роздратовано Трамп під час спільної пресконференції із президентом Фінляндії.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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