Трамп призначив нового главу Пентагону: що про нього відомо

Виконуючий обов'язки міністра оборони США Патрік Шанахан вирішив піти з посади.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив американський президент Дональд Трамп. На місце Шанахана був призначений Марк Еспер, який досі був міністром сухопутних сил США.

За словами Трампа, Шанахан вирішив більше часу приділяти сім'ї. Президент подякував чиновнику за "чудову роботу".

Дональд Трамп

Президент додав, що знає Еспера й не сумнівається, що той "відмінно впорається".

Нагадаємо, Патрік Шанахан виконував обов'язки міністра оборони США із січня 2019 року, після відставки Джеймса Меттіса.

При цьому нещодавно американські ЗМІ писали про бурхливу сварку Шанахана з дружиною в 2010 році. Відтоді вони розлучені.

Патрік Шанахан вікіпедія

Відомо, що новопризначений глава Пентагону Марк Еспер раніше очолював Сухопутні війська.

До цього він був віце-президентом оборонної корпорації Raytheon, старшим співробітником в апараті сенату, очолював консервативний експертний центр Heritage Foundation.

Марк Еспер вікіпедія

.... I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня США прийняли рішення відкликати Марі Йованович із посади американського посла в Україні.

Раніше Йованович потрапила в гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Касько (екс-заступник Генерального прокурора).

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