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ПолітикаЕкономіка

Трамп пригрозив фінансовим крахом у разі імпічменту

5.7тЧитати новину російською

Фондовий ринок США може обвалитися в разі імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Про це сам лідер країни заявив у інтерв'ю Fox News, додавши, що всі через це будуть "дуже бідними", (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку).

"Я не знаю, як можна усунути когось, хто виконав велику роботу. Якщо мені колись оголосять імпічмент, думаю, що ринок обвалиться, думаю, що всі дуже збідніють", - сказав він.

За словами американського президента, якби на виборах-2016 перемогла його опонент Хілларі Клінтон, то країна не опинилася б у нинішньому становищі. Трамп похвалився скороченням податків у США, скасуванням адміністративних бар'єрів, створенням нових робочих місць.

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Трамп пригрозив фінансовим крахом у разі імпічменту

Дональд Трамп

скріншот

Зазначається, що питання імпічменту було підняте демократами на грунті звинувачень, винесених екс-адвокату Трампа Майклу Коену та екс-главі передвиборного штабу Полу Манафорту. Президент США заявив, що зізнання його колишнього захисника у порушенні фінансування кампанії не були злочином.

Він також порушив питання імміграції, назвавши свою роботу в цьому секторі "рекордною", і поскаржившись на погані закони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп похвалився виконанням передвиборчої обіцянки, розповівши, що він повернув Америці колишню велич.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Да ничего в Америке не рухнет..тем более, если не рухнуло с его приходом к власти. Америка переживала разных президентов..и импичмент и ..не будем вспоминать Кеннеди
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Gordon Yury
Gordon Yury
Это Трампу его друг - солнеподобный карлик из-за поребрика подсказал. Все думает, что кого-то, кроме жителей залесья, можно напугать И урок, который ему преподали в УКРАИНЕ после того, как Янукович послушался дельного мокшанского совета и силой разогнал студентов, впрок не пошел. Думаю, что американский конгресс продолжит обучение...
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Halenko Mykola
Halenko Mykola
Трамп это оксюморон американской исполнительной ветви власти. Говорит одно , делает совсем другое, а в итоге получается третье. Все союзники стали врагами, враги стали друзьями. Нужно боятся не обрушения рынка после его импичмента , а развала Америки при дальнейшем его президентстве.
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