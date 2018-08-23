Трамп пригрозив фінансовим крахом у разі імпічменту

Фондовий ринок США може обвалитися в разі імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Про це сам лідер країни заявив у інтерв'ю Fox News, додавши, що всі через це будуть "дуже бідними", (також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку).

"Я не знаю, як можна усунути когось, хто виконав велику роботу. Якщо мені колись оголосять імпічмент, думаю, що ринок обвалиться, думаю, що всі дуже збідніють", - сказав він.

За словами американського президента, якби на виборах-2016 перемогла його опонент Хілларі Клінтон, то країна не опинилася б у нинішньому становищі. Трамп похвалився скороченням податків у США, скасуванням адміністративних бар'єрів, створенням нових робочих місць.

Дональд Трамп скріншот

Зазначається, що питання імпічменту було підняте демократами на грунті звинувачень, винесених екс-адвокату Трампа Майклу Коену та екс-главі передвиборного штабу Полу Манафорту. Президент США заявив, що зізнання його колишнього захисника у порушенні фінансування кампанії не були злочином.

Він також порушив питання імміграції, назвавши свою роботу в цьому секторі "рекордною", і поскаржившись на погані закони.

"Я не знаю, как можно отправить в отставку президента, который прекрасно справляется со своей работой"https://t.co/9Ztcks69Oi pic.twitter.com/rKyLjJcIB6 — РБК (@ru_rbc) 23 серпня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп похвалився виконанням передвиборчої обіцянки, розповівши, що він повернув Америці колишню велич.