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9 жовтня • оновлено в 18:47
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Політика Економіка

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Трамп приготував Путіну "черговий подарунок"

6.2т Читати матеріал російською

Вихід США із Договору з відкритого неба стане "подарунком Путіну" і вдарить по безпеці України.

Про це йдеться у повідомленні представників керівництва фракцій Демократичної партії у сенаті і палаті представників конгресу. Послання було подане держсекретарю США Майку Помпео і міністру оборону Марку Есперо.

"Ми розуміємо, що адміністрація розглядає можливість виходу з ДВН, і закликаємо вас не чинити так", – йдеться у заяві.

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Політики стурбовані, що Білий дім віддав розпорядження, навіть не обговорюючи це питання з конгресом: "процес рухається без будь-якого повідомлення конгресу або консультацій із ним".

"Вихід із договору... був би черговим подарунком Путіну від адміністрації Трампа", – зазначено у посланні.

Також американські політики наголосили, що ДВН є "найважливішим елементом американської та європейської безпеки, а рішення про вихід стало б іще одним ударом по регіональній стабільності та безпеці України".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, серед привітань від світових лідерів, які були надіслані президенту Росії Володимиру Путіну на честь дня народження, не виявилося послань від президента України Володимира Зеленського і глави США Дональда Трампа.

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Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
если бы Россия захотела "захватить" древних шумеров - никакой авиации бы не понадобилось - несколько высокоточных ракетных ударов по всем военным штабам и базам - и все))) хотя упоротые по прежнему уверены, что "воюют с Россией"))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Каким боком Украина затесалась сюда?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
И снова проходил мимо, а им лишь бы куда свое свиное рыло всунуть, ведь весьмиржесними)
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