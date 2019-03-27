"Росія повинна забратися!" Трамп поставив Путіну жорсткий ультиматум

Президент США Дональд Трамп зажадав від Росії забратися з Венесуели.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з дружиною лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, передає Reuters.

"Росія повинна забратися", — сказав Трамп. При цьому він не виключив силове вирішення ситуації, відповівши, що розглядаються всі варіанти.

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, в міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) в Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російських військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту.

25 березня в Венесуелі сталося нове масштабне відключення електроенергії в декількох штатах, через яке раніше парламент Венесуели вже оголошував в країні режим надзвичайного стану.

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