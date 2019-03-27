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"Росія повинна забратися!" Трамп поставив Путіну жорсткий ультиматум

14.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп зажадав від Росії забратися з Венесуели.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з дружиною лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, передає Reuters.

"Росія повинна забратися", — сказав Трамп. При цьому він не виключив силове вирішення ситуації, відповівши, що розглядаються всі варіанти.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, в міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) в Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російських військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 з військовими на борту.

25 березня в Венесуелі сталося нове масштабне відключення електроенергії в декількох штатах, через яке раніше парламент Венесуели вже оголошував в країні режим надзвичайного стану.

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Особи
Дональд ТрампХуан Гуайдо
Місце
Венесуела
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Федоров Федор
Федоров Федор
Меня просто поражает беспросветная тупость подхрюкивающих вислоухих.Ну вот у них же перед глазами примеры "революций годности" последних десятелятей,которые произошли при прямом участии США .Ирак,Ливия,Сирия,"арабская весна".....Майдан 2014.Ну в какой из этих стран стало лучше после этого?Но вислоухие продолжают подхрюкивать одобрительно в пользу переворота в Венесуэле.
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Д Алексей
Д Алексей
Федоров Федор, а тебя не поражает продавать в год полезных ископаемых на 500 млрд уе и при населении 140 млн более 20 млн живёт за чертой бедности?? Ну ты и ебанутое ... Ну а насчёт страны Украина в которой я живу, как закончим войну на востоке с гопниками РФ, жизнь улучшим населения в разы в отличие от мордора рф
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Полковник ФСБ Герой России Дональд Джонович Трамп снял пешку с доски... Голос Капеляна за кадром:"Вот и узнаем, что Путину дороже. Крым, или Венесуэла..?" "Хе-хе",- подумал Путин.
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Д Алексей
Д Алексей
Хуйло должен сказать трампу как Янукович - меня кинули как ЛОХА .. ахахахахха
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Федоров Федор
Федоров Федор
Д Алексей, согласен,тебя кинули,как лоха.Всего лишь за печенки.Ведь больше ничего осязаемого ты не получил.
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