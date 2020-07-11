Трамп помилував ексрадника, засудженого в "російській справі"

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким помилував колишнього радника Роджера Стоуна. Він був засуджений до 40 місяців в'язниці за дачу неправдивих показань Конгресу у кримінальній справі про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Як повідомила пресслужба Білого дому, Стоуна у США вважають жертвою обману Росії, а звинувачення проти нього результатом нерозсудливості та спробою створити хибне враження про злочинність, що ховається на поверхні.

"Містер Стоун, як і кожен американець, заслуговує справедливого судового розгляду і будь-якої можливості виправдати себе в суді. Президент не хоче втручатися в його зусилля, спрямовані на це. У світлі кричущих фактів та обставин, пов'язаних з його несправедливим переслідуванням, арештом та судовим процесом, президент вирішив пом'якшити вирок. Роджер Стоун уже і так сильно постраждав. До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших фігурантів цієї справи. Роджер Стоун тепер вільна людина", – йдеться в заяві.

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