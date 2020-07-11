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Трамп помилував ексрадника, засудженого в "російській справі"

Марина Погорілко
Світ
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Трамп помилував Роджера Стоуна

Трамп помилував Роджера Стоуна.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким помилував колишнього радника Роджера Стоуна. Він був засуджений до 40 місяців в'язниці за дачу неправдивих показань Конгресу у кримінальній справі про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Як повідомила пресслужба Білого дому, Стоуна у США вважають жертвою обману Росії, а звинувачення проти нього результатом нерозсудливості та спробою створити хибне враження про злочинність, що ховається на поверхні.

"Містер Стоун, як і кожен американець, заслуговує справедливого судового розгляду і будь-якої можливості виправдати себе в суді. Президент не хоче втручатися в його зусилля, спрямовані на це. У світлі кричущих фактів та обставин, пов'язаних з його несправедливим переслідуванням, арештом та судовим процесом, президент вирішив пом'якшити вирок. Роджер Стоун уже і так сильно постраждав. До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших фігурантів цієї справи. Роджер Стоун тепер вільна людина", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

СШАДональд Трамп
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