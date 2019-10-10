Трамп погодився брати участь в імпічменті: названо умову

Президент США Дональд Трамп погодився співпрацювати зі слідством щодо імпічменту, якщо демократична партія допустить до розслідування його представників.

Глава Білого дому звинуватив демократів у тому, що вони ведуть розслідування за власними правилами, передає "Укрінформ".

"Демократи вели себе дуже погано з президентом і Республіканською партією, несправедливо. Оскільки мають невелику більшість у Палаті представників, вони змінили правила, не дали нам ніякої можливості грати за справедливими правилами", – заявив Трамп.

Лідер американців додав, що до слідства не може залучати своїх юристів і позбавлений права слова.

"По суті, ти не можеш нічого зробити", – обурювався Трамп.

Водночас він ще раз нагадав, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським, яка стала основою для розслідування щодо імпічменту, була "чудовою".

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

27 вересня на фоні українсько-американського скандалу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

Стало відомо, що на своїй посаді він міг лобіювати інтереси Raytheon Company, яка виробляє Javelin.

Пізніше Волкер дав свідчення у справі про можливий тиск президента Дональда Трампа на українського лідера Володимира Зеленського.

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