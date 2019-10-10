Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 14:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Трамп погодився брати участь в імпічменті: названо умову

3.5т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп погодився співпрацювати зі слідством щодо імпічменту, якщо демократична партія допустить до розслідування його представників.

Глава Білого дому звинуватив демократів у тому, що вони ведуть розслідування за власними правилами, передає "Укрінформ".

"Демократи вели себе дуже погано з президентом і Республіканською партією, несправедливо. Оскільки мають невелику більшість у Палаті представників, вони змінили правила, не дали нам ніякої можливості грати за справедливими правилами", – заявив Трамп.

Новини
"Заклик до Зеленського був доречним": Трамп отримав підтримку у скандалі

Лідер американців додав, що до слідства не може залучати своїх юристів і позбавлений права слова.

"По суті, ти не можеш нічого зробити", – обурювався Трамп.

Водночас він ще раз нагадав, що його розмова з президентом України Володимиром Зеленським, яка стала основою для розслідування щодо імпічменту, була "чудовою".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Тег
Імпічмент президента
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
11
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Да это ты действуешь против иетересов Америки а обвиняет демократов, лжец ты, Обама был честнее тебя
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel