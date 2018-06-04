В начале февраля текущего года мне попалась на глаза статья российских военных аналитиков, которые со страниц журнала "Военное обозрение" радовались тому, что Дональд Трамп действует в их интересах. На тот момент главными достижениями Трампа россияне называли два пункта: во-первых, организацию визита находящихся под санкциями глав российских спецслужб в США, на встрече с которыми, по мнению автора статьи Виктора Каменева, Трамп под предлогом "борьбы с терроризмом" обсуждал противодействие расследованию о российском вмешательстве в американские выборы, пишет Ксения Кириллова для tverezo.info.
Второй заслугой Трампа российские военные назвали борьбу последнего с ключевыми американскими институтами и попытки разрушить разведывательное сообщество.
"Обнародование доклада Девина Нунеса и расследование представленных в нем материалов грозит масштабной чисткой ФБР, другим спецслужбам США и Минюсту, и политическим землетрясением в Конгрессе. Спецслужбы – это главный институт американской демократии, и если Трамп овладел им вполне, то дни фейковой глобалистской прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены", – ликовал Каменев.
При этом, если оставить за скобками типичные пропагандистские эпитеты вроде "фейковые", "глобалистские" или "впавший в маразм", очевидно, что это утверждение раскрывает всю суть того, чего Кремль ждал от Трампа: уничтожение механизма разделения властей, свободной прессы и независимой, подчиненной лишь закону правоохранительной системы.
Не прошло и полугода, как Трамп вновь заслужил похвалу от Москвы, правда, на этот раз высказанную не военными, а российским политологом Ростиславом Ищенко. В прошлом украинский аналитик Ищенко известен тем, что довольно приближен к Кремлю, а также своей поразительной откровенностью. К примеру, именно он три года назад признал, что лидеры так называемых "ДНР" и "ЛНР" – российские марионетки, стопроцентно подконтрольные Москве.
В этот раз откровения Ищенко были не менее трогательны. В статье под заголовком "Спасибо товарищу Трампу" кремлевский аналитик прямо указал, что за сближение Европы с Россией нужно благодарить лично Дональда Трампа и только его.
"Именно ему мы должны быть признательны за прозрение Европы… Не было до сих пор такого, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон (символизирующий ЕС), премьер-министр Японии Синдзо Абэ (олицетворяющий восточных союзников США) и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард (представляющая международные финансовые организации) выступали бы не более, чем свитой президента России, даже не пытаясь бы скрывать свою вторичность по отношению к Владимиру Путину…
Меркель, Макрон, Абэ, Лагард – сливки глобалистского истеблишмента, люди, цементировавшие фундамент власти США над коллективным Западом, вдруг оказались не просто массовкой на мероприятии Путина, но еще и активно и искренне критиковали США… Они еще не ушли от Вашингтона, но уже ищут дорогу и пристально изучают альтернативного лидера. Так что же произошло и при чем здесь Трамп?" – задается вопросом Ищенко.
Далее кремлевский аналитик поясняет, что, пытаясь реализовать свою политику, Трамп автоматически наступал на интересы не только Китая, но также ЕС и Японии.
"Если раньше партнерство с США обеспечивало Европе возможность практически не тратиться на безопасность и получать неплохие дивиденды, получая к тому же долю от ограбления остального мира, то теперь выяснилось, что ради своего спасения, США, лишившиеся возможности грабить остальной мир, решили приступить к ограблению Европы. ЕС решил защищаться. Но для этого необходимы альтернативные американским системы обеспечения безопасности и экономического развития. А их может предоставить только Россия…
ЕС начал бороться, остальные союзники тоже вспомнили о "вечных интересах" и США оказались в ситуации, когда изоляция, если союзники перебегут-таки к России, грозит уже Вашингтону. Спасибо Трампу и его благим намерениям", – завершает свою статью Ищенко.
В завершении этих откровений можно лишь привести высказывание известного российского оппозиционного политика Гарри Каспарова.
"В январе 2017 года я предложил "список пожеланий Путина", поясняющий, что он больше всего хотел от Трампа. Снятие санкций было первым пунктом, но он сорвался из-за поимки Флинна. Торговая война с союзниками по НАТО была вторым пунктом", – напомнилКаспаров в своем твиттер-аккаунте, комментируя начало "торговой войны" США с ЕС.
Как мы видим, Трамп в полной мере отвечает пожеланиям Москвы, а в некоторых аспектах даже "перевыполняет" их.
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