Трамп на обкладинці Time потрапив у вибухове 'море коронавірусу'. Фото і відео

Американський журнал Time 17 серпня вийде з обкладинкою, де зображено президента США Дональда Трампа, який пливе в "морі коронавірусу".

Новий номер видання отримав назву "Plague Election" (Чумні вибори) і присвячений президентським виборам у Штатах.

Автором обкладинки виступив Тім О'Браєн. Ця ілюстрація стала четвертою роботою художника, яка зображує ті проблеми, з якими зіткнувся президент Трамп. Головною статтею журналу є матеріал Моллі Болл, де журналістка розповіла, як пандемія COVID-19 вплинула на вибори в США.

Обкладинка з Трампом Журнал Time

Зазначимо, що на перших трьох Трампа показали всередині Овального кабінету Білого дому. Ілюстрації називалися "Тут нема на що дивитися" (27 лютого 2017 року), "Гроза" (23 квітня 2018 роки) і "Глибоко" (3 вересня 2018 року).

"Вода, що піднімається, як метафора хаосу в Білому домі... Трамп виживає тільки для того, щоби бути у хвилях, що наростають та оточені вірусом COVID-19, кожен з яких є маленькою бомбою", – розповів О'Браєн про нову обкладинку.

Обкладинки з Дональдом Трампом Журнал Time

TIME's new cover: How COVID-19 changed everything about the 2020 election https://t.co/WcGbCk7j7t pic.twitter.com/Bwq5PyKBzR - TIME (@TIME) August 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій Білий дім перетворюється в московський храм Василя Блаженного.