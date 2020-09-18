Трамп може програти вибори через коронавірус, Байден тримає відрив – опитування

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає нинішнього лідера країни від республіканців Дональда Трампа на 9 процентних пунктів.

Про це свідчать підсумки загальнонаціонального опитування серед виборців, проведеного Reuters / Ipsos 11-15 вересня, пише "Голос Америки". Крім того, вони продемонстрували, що прагнення Трампа відновити в країні "закон і порядок" не збігається з основними очікуваннями жителів передмість. Їх головний страх зараз – коронавірус.

У підсумку розподіл сил між Байденом і Трампом виглядає як 50% проти 41%. Ще 3% підтримають одного з незалежних кандидатів, решта вагалися з відповіддю.

Опитування також показало, що більшість американських виборців вже визначилися з вибором. 9 з 10 ймовірних виборців Байдена і 8 з 10 ймовірних виборців Трампа заявили, що вони "повністю впевнені" в своєму виборі. Тільки 1 з 10 ймовірних виборців Байдена і менше 2 з 10 ймовірних виборців Трампа сказали про те, що вони не визначилися остаточно.

Згідно з опитуванням, у Байдена більше шансів виграти на виборах 3 листопада в абсолютних цифрах. Проте, 9% ймовірних виборців не визначилися з вибором або ще не підтримали жодного кандидата від основної партії. Їх рішення в найближчі тижні може визначити ім'я переможця.

Однак, перевага кандидата в абсолютних цифрах поданих за нього голосів не обов'язково означає перемогу на виборах, результат яких буде вирішувати колегія вибірників, що представляють кожен з штатів. Так, Трамп переміг у 2016 році, незважаючи на те, що програв Гілларі Клінтон за кількістю відданих за нього голосів виборців.

Опитування Reuters / Ipsos проводилося онлайн по всій території США. У ньому взяли участь 1 358 осіб, включаючи 859 ймовірних виборців. Інтервал похибки опитування становить близько 4%.

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