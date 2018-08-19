Трамп може позбутися Меланії: стала відома причина

Колишня помічниця президента США Дональда Трампа Омароса Маніголт-Ньюман заявила, що американський лідер депортує свою дружину Меланію в разі розлучення.

Перша леді США є уродженкою міста Ново-Мєсто в Словенії. Як повідомляє The Independent, вона отримала Грін карту за допомогою програми для людей з "винятковими здібностями", або "візу Ейнштейна" в 2006 році.

Програма розрахована на академічних дослідників, бізнес-працівників і тих, хто бере участь в підтримці національних і міжнародних стандартів. Судячи з цього Маніголт-Ньюман робить висновок, що Трамп міг оплатити колишній моделі отримання статусу громадянина США.

У своїй книзі "Схиблений: Звіт інсайдера про Білий дім Трампа" вона пише, що Меланія не може дочекатися, коли закінчиться термін президентських повноважень її чоловіка, щоб розлучитися з ним.

В ході передвиборної кампанії Трампа Меланія заявила, що стала громадянкою США на законних підставах і пообіцяла провести прес-конференцію з цього питання. Однак зустріч із засобами масової інформації так і не відбулася.

44-річна Омароса Маніголт-Ньюман була зі скандалом звільнена з апарату Білого дому кілька місяців тому. 14 серпня надійшла в продаж її книга "Схиблений: Звіт інсайдера про Білий дім Трампа", в якій вона вкрай непривабливо відгукується про Трампа. Екс-співробітниця Білого дому, зокрема, звинувачує його в расизмі, а також стверджує, що президент ненавидить жінок, схильний до нарцисизму і не має кваліфікації, необхідної для того, щоб займати пост глави держави.

Маніголт-Ньюман заявила, що їй після звільнення з Білого дому запропонували контракт, який передбачає щомісячну виплату 15 тисяч доларів в обмін на мовчання, однак вона від нього відмовилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці червня Меланія Трамп виявилася в центрі уваги ЗМІ через поїздку в табір мігрантів в куртці з написом: "Мені все одно. А вам?". Її представник поспішила заявити, що прихованих сенсів в її образі шукати не варто.