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Трамп хоче нової зустрічі з Кім Чен Ином: перші подробиці

1.5тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп має намір провести другу зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Американський глава в неділю, 6 січня, повідомив журналістам, що вже почав переговори з цього приводу. Виступ Трампа транслював телеканал Fox News.

"Ми обговорюємо місце проведення. Вони хочуть зустрітися, і ми хочемо зустрітися", — сказав Трамп, додавши, що про місце зустрічі, ймовірно, буде оголошено найближчим часом.

"У нас добре йдуть справи з Північною Кореєю", — заявив американський лідер, відзначивши, що при цьому санкції відносно Пхеньяну залишаються в силі.

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Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша історична зустріч лідерів США і КНДР пройшла 12 червня в Сінгапурі, завершившись підписанням угоди, деякі моменти з якої потім потрапили в ЗМІ.

Сам Трамп заявляв про те, що КНДР в майбутньому стане "неймовірним місцем", зробивши комплімент Кім Чен Ину про його характер.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
США
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
А Кыма спросили,хочет ли он этой встречи?
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