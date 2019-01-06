Трамп хоче нової зустрічі з Кім Чен Ином: перші подробиці

Президент США Дональд Трамп має намір провести другу зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Американський глава в неділю, 6 січня, повідомив журналістам, що вже почав переговори з цього приводу. Виступ Трампа транслював телеканал Fox News.

"Ми обговорюємо місце проведення. Вони хочуть зустрітися, і ми хочемо зустрітися", — сказав Трамп, додавши, що про місце зустрічі, ймовірно, буде оголошено найближчим часом.

"У нас добре йдуть справи з Північною Кореєю", — заявив американський лідер, відзначивши, що при цьому санкції відносно Пхеньяну залишаються в силі.

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша історична зустріч лідерів США і КНДР пройшла 12 червня в Сінгапурі, завершившись підписанням угоди, деякі моменти з якої потім потрапили в ЗМІ.

Сам Трамп заявляв про те, що КНДР в майбутньому стане "неймовірним місцем", зробивши комплімент Кім Чен Ину про його характер.