Трамп готує пекельні санкції проти Туреччини: Ердоган відповів

Сполучені Штати Америки готуються вдарити "потужними" санкціями по Туреччині.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Twitter в неділю, 13 жовтня. За його словами, він разом з Конгресом працює над цим.

Американський лідер розповів, що готує пакет санкцій разом з сенатором Ліндсі Гремом, а також зі своїми політичними опонентами - представниками Демократичної партії.

За словами Трампа, щодо санкцій проти Туреччини в Штатах існує "великий консенсус". Міністерство фінансів уже також готове до вживання заходів. Не виключається, що знадобиться доповнити законодавство.

У свою чергу глава Туреччини напередодні заявив, що погрози санкціми та ембарго на поставки оборонної продукції в країну не зможуть перешкодити операції "Джерело миру" на північному сході Сирії.

"Ті, хто думає, що таким чином зможуть змусити Туреччину повернути назад, серйозно помиляються", - заявив лідер Туреччини Реджеп Ердоган.

Глава МЗС Туреччини також заявив, що метою операції на півночі Сирії нібито є "забезпечення безпечного повернення сирійських біженців на батьківщину", передає TRT.

"Якби ми боялися санкцій, ми б не почали операцію. Для нас це життєво важливе питання з точки зору національної безпеки", - сказав він.

Ердоган і Трамп

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент оголосив про початок нової військової операції.

Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.

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