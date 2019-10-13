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13 жовтня • оновлено в 19:22
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Трамп готує пекельні санкції проти Туреччини: Ердоган відповів

3.3т Читати матеріал російською

Сполучені Штати Америки готуються вдарити "потужними" санкціями по Туреччині.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Twitter в неділю, 13 жовтня. За його словами, він разом з Конгресом працює над цим.

Американський лідер розповів, що готує пакет санкцій разом з сенатором Ліндсі Гремом, а також зі своїми політичними опонентами - представниками Демократичної партії.

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За словами Трампа, щодо санкцій проти Туреччини в Штатах існує "великий консенсус". Міністерство фінансів уже також готове до вживання заходів. Не виключається, що знадобиться доповнити законодавство.

У свою чергу глава Туреччини напередодні заявив, що погрози санкціми та ембарго на поставки оборонної продукції в країну не зможуть перешкодити операції "Джерело миру" на північному сході Сирії.

"Ті, хто думає, що таким чином зможуть змусити Туреччину повернути назад, серйозно помиляються", - заявив лідер Туреччини Реджеп Ердоган.

Глава МЗС Туреччини також заявив, що метою операції на півночі Сирії нібито є "забезпечення безпечного повернення сирійських біженців на батьківщину", передає TRT.

"Якби ми боялися санкцій, ми б не почали операцію. Для нас це життєво важливе питання з точки зору національної безпеки", - сказав він.

Ердоган і Трамп

Ердоган і Трамп

Як писав OBOZREVATEL, 6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент оголосив про початок нової військової операції.

Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Дональд Трамп Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
США
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Штаты уже препятствовали покупке оружия Турцией у России - и ничего. Но в данном случае нужно приготовиться ЕС - Эрдоган откроет все "шлюзы" для беженцев и ЕС с ее толерантностью захлебнется от арабов-беженцев с их гаремами и вечно беременными женами. Или придется отказаться от напусткных демократических ценностей и создать откровенно концлагеря для арабов, правда под другим названием типа Пункты временного пребывания.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Мощные американские санкции уже никого не пугают. Ваш хозяин занят, украиньцы. Живите по средствам.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо-та со времен Большого Бибизяна США всем грозится "адскими санкциями" а их нахрен посылают. Этот гегемон порвался, несите следующего...
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