"Чому вони не платять?" Трамп різко дорікнув Європі через Україну

Президент США Дональд Трамп дорікнув країнам Європейського союзу за недостатню фінансову підтримку України.
Відповідний пост з'явився на сторінці американського лідера в Twitter у неділю, 17 листопада. У ньому йдеться, зокрема, про Францію та Німеччину.
Трамп зазначив, що президент Володимир Зеленський і глава МЗС України Вадим Пристайко заперечували тиск із його боку.
"Республіканці й інші повинні пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск.
Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?" – написав Трамп.
Дональд Трамп
Колаж
Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they did not even know the money was not paid, and got the money with no conditions. But why is not Germany, France (Europe) paying?- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019
Нагадаємо, у вересні поточного року глава США говорив, що хоче, щоб до Києва більше грошей вкладала Європа, тому буде затримувати допомогу Україні.
Раніше Трамп в розмові із Зеленським заявив про занадто м'яку позицію Європи щодо посилення тиску на РФ. Він вважає, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.
Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США прийняла пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали ексрадник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й колишня пані посол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
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