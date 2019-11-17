Головна Новини
18 листопада • оновлено в 02:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Чому вони не платять?" Трамп різко дорікнув Європі через Україну

2.1т
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп дорікнув країнам Європейського союзу за недостатню фінансову підтримку України.

Відповідний пост з'явився на сторінці американського лідера в Twitter у неділю, 17 листопада. У ньому йдеться, зокрема, про Францію та Німеччину.

Трамп зазначив, що президент Володимир Зеленський і глава МЗС України Вадим Пристайко заперечували тиск із його боку.

Новини
Імпічмент Трампа: в США дали нові свідчення про розмову із Зеленським

"Республіканці й інші повинні пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск.

Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?" – написав Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Колаж

Нагадаємо, у вересні поточного року глава США говорив, що хоче, щоб до Києва більше грошей вкладала Європа, тому буде затримувати допомогу Україні.

Раніше Трамп в розмові із Зеленським заявив про занадто м'яку позицію Європи щодо посилення тиску на РФ. Він вважає, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту в американців.

  • Під час бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборне відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США прийняла пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський заявив, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Показання за закритими дверима дали ексрадник держдепартаменту США Майкл Маккінлі й колишня пані посол Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
політика Європейський Союз
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
8
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лично я, как гражданка Евросоюза, хочу сказать. Да пошли вы наxyй со своей Украиной. Как будто в Евросоюзе проблем мало! Куча нищих стран-членов этого самого Евросоюза не могут достойные зарплаты и пенсии платить своим гражданам, а Украине должны помогать? А какого черта? Мой свекор с полгода назад вышел на пенсию. За 40 с лишним лет стажа ему дали 250 евро. 250!!!!!!!!!!!! Это хорошо, что он ещё не старый и крепкий, может работать, да и сыновья помогут. А так на 250 евро можно разве что сдохнуть. И что, он ещё должен отстегивать на скакуасов, которые сами расхерачили свою страну за американские печеньки? Идите лесом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги