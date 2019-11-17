"Чому вони не платять?" Трамп різко дорікнув Європі через Україну

Президент США Дональд Трамп дорікнув країнам Європейського союзу за недостатню фінансову підтримку України.

Відповідний пост з'явився на сторінці американського лідера в Twitter у неділю, 17 листопада. У ньому йдеться, зокрема, про Францію та Німеччину.

Трамп зазначив, що президент Володимир Зеленський і глава МЗС України Вадим Пристайко заперечували тиск із його боку.

"Республіканці й інші повинні пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск.

Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?" – написав Трамп.

Дональд Трамп Колаж

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they did not even know the money was not paid, and got the money with no conditions. But why is not Germany, France (Europe) paying? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Нагадаємо, у вересні поточного року глава США говорив, що хоче, щоб до Києва більше грошей вкладала Європа, тому буде затримувати допомогу Україні.

Раніше Трамп в розмові із Зеленським заявив про занадто м'яку позицію Європи щодо посилення тиску на РФ. Він вважає, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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