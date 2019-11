"Чому вони не платять?" Трамп різко дорікнув Європі через Україну

Президент США Дональд Трамп дорікнув країнам Європейського союзу за недостатню фінансову підтримку України.

Відповідний пост з'явився на сторінці американського лідера в Twitter у неділю, 17 листопада. У ньому йдеться, зокрема, про Францію та Німеччину.

Трамп зазначив, що президент Володимир Зеленський і глава МЗС України Вадим Пристайко заперечували тиск із його боку.

"Республіканці й інші повинні пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск.

Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?" – написав Трамп.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they did not even know the money was not paid, and got the money with no conditions. But why is not Germany, France (Europe) paying?