То, что сейчас происходит в США, нам приходится оценивать на расстоянии, поскольку далеко это чисто географически, ну и пандемию никто еще не отменял. Тем не менее, рассуждать не эти темы нам (редакции) можно вполне предметно, поскольку за плечами участие в двух Майданах и личные впечатления от протестов во Франции. Понятно, что там мы участия в этом не принимали, но видели все собственными глазами и даже давали отчет на эту тему более года назад. Наиболее важным стало личное мнение некоторых людей, которые примкнули к этому движению. С них и начнем.

Французский протест показал свое кардинальное отличие от наших Майданов. Еще тогда, зимой 2019 года, возникло ощущение того, что наш протест был на голову более зрелым и если так можно сказать – правильным. Возможно, именно такая форма протеста, которая теперь имеет собственное название "Майдан", наиболее страшна для власти, против которой все это и происходит.

Происходящее в США напоминает протесты во Франции. По сути, "в одном флаконе" происходят два события, которые формально почти не отличить. Первое – имеет политическую подоплеку, а именно – демонстрация недовольства конкретными действиями (или бездействием) текущей власти. И вот именно эта часть протеста, никогда не перерастет в погромы, грабежи и убийства.

Второе – примыкающее событие. Оно не связано с протестами вообще, кроме времени. По сути, второе явление прикрывается первым и оно происходит в том случае, когда возникает ощущение слабости власти. Проще говоря, оно является неизбежным следствием утери контроля, которую демонстрирует власть. Спрятавшийся в бункер Трамп, нервно постящий грозные твиты из подземелья, лучшее тому подтверждение.

Просто обратим внимание на то, как вальяжно он себя ведет на собраниях своих сторонников. Глядя на это, создается иллюзия трибуна и лидера, который идет в массы и зажигает их своими речами. Но на самом деле, ничего подобного нет и рядом. Люди пришли протестовать под Белый Дом, так бери и выходи к ним, толкай свои речи, убеждай. Ты же все прем твердишь о своей способности убеждать? Ну так делай это! Но нет, он прячется в бункере и сообщает собравшимся о том, что он "бросит на них тысячи и тысячи военных, вооруженных лучшим оружием".

А ведь его оппонент Байден, которого нельзя назвать ни трибуном, ни харизматиком, выходит к протестующим и общается с ними "без галстуков". Хотя видно, как это ему тяжело дается, поскольку "бурление масс – не его стихия". Тем не менее, у него есть понятие того, что с людьми надо разговаривать, поскольку это – американцы и они вышли на протест (не на грабеж), не от хорошей жизни.

Трамп же – четко показал путинский синдром: в случае шухера – в бункер и дверку на замок. Только у Путина хватило ума не постить угрозы в соцсети, но у Трампа это – альтер эго. Причем, сидя в бункере, Трамп требует от мэров и губернаторов применять жесткую силу. В распоряжение CBS News попала аудиозапись телефонного разговора Трампа с одним из губернаторов, которая расставляет все по местам и в первую очередь, дает ответ на вопрос: "Ху из мистер Трамп?" Вот маленькая цитата из него: "Вы должны доминировать. Если вы не доминируете, вы теряете время. Они собираются сбросить тебя. Ты будешь выглядеть как придурок".

Тут все прекрасно. Чудак, сидящий под землей, окруживший себя тысячами вооруженных до зубов силовиков, требует быть смелым и решительным от Губернатора, который видит все своими глазами, а иногда и выходящему в гущу протеста.

Это вам не Порошенко, который мог оторваться от седеющей на глазах охраны и ринуться в толпу тех, кто протестует персонально против него. Для этого нужен характер и кое что из стали. У Трампа, Путина и того, что сейчас есть у нас, ничего подобного не было и не будет никогда.

Публичная трусость считывается моментально и запускает механизмы, отпирающие ворота, за которыми всегда находится часть общества, готовая к грабежам, насилию и вандализму. И тут интересно заметить, что при всех тех же условиях, в РФ никаких погромов не наблюдается. Это не только и не столько потому, что там полицейская машина работает жестче, ничего подобного. Если там начнется то, что сейчас в США, еще большой вопрос, кто будет первым грабить. Полиция будет в первых рядах этого карнавала. Другое дело, что все те, кто составляют ядро таких мероприятий, вот уже шесть лет утилизируются и сейчас эти лица просто заняты. Путин успешно экспортирует грабежи и погромы за рубежи РФ. Желающие помародерить едут на Донбасс (хотя там уже все разграблено), в Сирию, Ливию и другие места. Но вот когда вся эта братва вернется домой, с обширным опытом проведения мероприятий, все будет иначе.

И вот совсем другая ситуация была с нашим Майданом. Мы четко понимали, что политический протест, власть попытается разбавить криминалом, чтобы вымарать его в то самое, о чем и велась речь выше. Но Майдан был компактным, по своей сути, а кроме того, даже рядом с ним никакого мародерства не было потому, что любые поползновения, в этом плане, жестко подавлялись самими протестующими.

Проще говоря, Майдан четко и деятельно отделял себя от всей той дряни, которая наблюдалась во Франции, а теперь и в США. То есть, речь пожилого и опытного француза, говорящего о том, что лично он в погромах участия не принимал и не поддерживает, выглядит инфантильной в самой свей сути. Они просто не дозрели до такой формы протеста, которой был Майдан. Французы, а теперь и американцы, вышедшие на протесты, оказались не готовыми к тому, что их действия попытаются слить в унитаз, как маргиналы, так и власть, которая безусловно поставит знак равенства между политическими протестами, которые предъявляют конкретные претензии власти и вакханалией, которая развернулась на этом фоне.

А ведь в таком случае категорически не достаточно просто сказать: "я осуждаю погромы". Ничего подобного. Это – слишком легковесная позиция и если ты допускаешь в принципе оказаться бок о бок с мародерами, то ты в это безусловно вымажешься. Ты не должен оказаться в одно ряду с теми, кто грабит и убивает, даже если сам ты этого не делаешь.

И вот сейчас прекрасно видно, как работает Трамп. Он разбавляет протесты против его бездарного правления, которое уже имеет видимые, катастрофические последствия, массовыми фактами мародерства. Он подгоняет два явления под один, общий знаменатель. Как это не удивительно, но именно Трампу сейчас выгодно более широкое распространение вандализма. Чем более громкими будут эти факты, тем проще ему будет спрятать то, что нормальные люди протестуют именно против него лично, его действий и его уже просто преступной риторики.

Иногда складывается впечатление, что его расистские и подстрекательские речи, не просто поток сознания выжившего из ума старика, а четко продуманная провокация, которая призвана поднять самую муть, которая станет маскировкой его бездарности и в этом он преуспел.

Тем не менее, для него складывается не все гладко. Уже сами республиканцы начали требовать от него унять его провокационную риторику. Более того, во многих местах, где протест проходит именно против Трампа и без погромов, полиция переходит на сторону протестующих. А ведь полиция четко понимает, что именно происходит и как следствие – понимает попытки Трампа свалить все в кучу.

Более того, вооруженные отряды граждан, которые самоорганизовались для охраны своих предприятий и домов, как раз четко демонстрируют утрату власти, которую допустил Трамп. Более того, уже отделные шефы полиции, как во флориде, прямо говорят своим гражданам о том, что они имеют оружие и вправе защищать свое имущество с оружием в руках!

Это на фоне того, что Трамп кричит из бункера, что его защитят тысячи военных с лучшим оружием.

В общем, из всего этого, следует два вывода. Следует четко разделять политический протест и мародерство. К сожалению, ни во Франции, и в США, сами протестующие не дозрели до осознания того, что выходя на протест, надо иметь в виду, что его чистоту придется жестко и самостоятельно защищать. И второе. Мы, украинцы, своим Майданом показали, в этом смысле мы продвинулись намного дальше и в плане чистоты протестов, нам просто нет равных. Так что не все так плохо. Все еще будет Украина!

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