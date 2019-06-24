ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Трамп атакував ракетні системи Ірану: що відомо

12.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп дав відмашку провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет.

Таке рішення було прийняте після того, як Тегеран збив американський безпілотник, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Відзначається, що кібератака була здійснена в ніч на 21 червня. Американці потужно вдарили по іранських ракетних системах. Координувало операцію Центральне командування США.

Новини
Зеленський зустрінеться з Трампом: у США обговорили підготовку

США завдали кіберудару по ракетних системах Ірану

США завдали кіберудару по ракетних системах Ірану

zn.ua

Таким чином, пише видання, вдалося уникнути людських жертв, які неодмінно були б, якби Трамп погодився на звичайний удар.

"Ця операція збільшує зростаючу іранську кіберзагрозу, але також служить для захисту військово-морського флоту Сполучених Штатів і морських операцій в Ормузькій протоці", – сказав колишній високопоставлений чиновник Білого дому з кібербезпеки в адміністрації Трампа Томас Боссерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня Іран офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлені Спільним всеосяжну планом дій (СВПД).

У відповідь на це Трамп заявив, що в разі військового зіткнення американських і іранських сил буде "руйнування", якого Іран раніше "ніколи не бачив".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Загроза Третьої світової війни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загроза Третьої світової війни
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
8
12
Смішно
28
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
А иранцы-то хоть поняли, что по ним "мощно ударили"? Или с удивлением узнали об этом из американских новостей?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Успокойся, аффтар. Приведи свой рабский мосг в адекватное состояние, вдохни поглубже а уж после начинай мощно подхрюкивать хозяевам. И не засовывай сразу оба амеровских яйца в рот, вылизывай по одному а то с двумя у тебя путаница в словах.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Эта операция увеличивает растущую иранскую киберугрозу,"... Мы говорит, атаковали первыми, а то вдруг Иран атакует... Д.Б. Потопят амерам пару АУГ, потом будут плакать и рассказывать что демократия в опасности. .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel