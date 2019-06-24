Трамп атакував ракетні системи Ірану: що відомо

Президент США Дональд Трамп дав відмашку провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет.

Таке рішення було прийняте після того, як Тегеран збив американський безпілотник, пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Відзначається, що кібератака була здійснена в ніч на 21 червня. Американці потужно вдарили по іранських ракетних системах. Координувало операцію Центральне командування США.

США завдали кіберудару по ракетних системах Ірану zn.ua

Таким чином, пише видання, вдалося уникнути людських жертв, які неодмінно були б, якби Трамп погодився на звичайний удар.

"Ця операція збільшує зростаючу іранську кіберзагрозу, але також служить для захисту військово-морського флоту Сполучених Штатів і морських операцій в Ормузькій протоці", – сказав колишній високопоставлений чиновник Білого дому з кібербезпеки в адміністрації Трампа Томас Боссерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 червня Іран офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлені Спільним всеосяжну планом дій (СВПД).

У відповідь на це Трамп заявив, що в разі військового зіткнення американських і іранських сил буде "руйнування", якого Іран раніше "ніколи не бачив".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал