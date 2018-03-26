В России ужасная трагедия в Кемерово. Десятки людей сгорели в торговом центре, включая детей, которых два учителя и два родителя закрыли в кинозале, пока сами пошли гулять по торговому центру. В этой трагедии весь ужас постсовка в его отношении к человеку как быдлу, которое должно безропотно выполнять то, что требует начальство. Дети погибли потому что в наших изуродованных совком обществах на ребёнка смотрят, как на хомячка. Побегал, побегал и в баночку. Ребёнок рассматривается как проблема, от которой нужно избавляться как угодно при первой возможности. Ребёнок не имеет прав, как взрослый. Потому, если он хочет в туалет в этом кинозале, то он может хоть обосраться, сидя под замком. В этой системе главное иллюзия контроля, чтобы комфортно находиться в своих иллюзиях. Потому нет ни х@я ни контроля, ни ответственности, ни профессионализма. Вот несчастные дети и задохнулись в баночке. Потому что с детства простой человек в постсовке - просто расходный материал, который должен пахать, приносить в клювике денежку сколько укажут и безропотно сдохнуть, когда придёт его время.

В этом Украина ничем не отличается от России. Потому что в Одессе в лагере "Виктория" наши дети были в такой же баночке. И главная не решенная за 26 лет задача - разбить эти баночки, где сидят десятки миллионов людей, чья жизнь в любой момент может оборваться из-за того, что кто-то не подумал, кто-то хотел много бабла, а кому-то просто наплёвать на жизнь "холопов".

А для Кличко и прочих мэров сейчас самое время устроить проверку ТРЦ. Ибо уверен, что там такой же трэш с безопасностью как и в Кемерово.