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"Торпеда апокаліпсису": розвідка США відкрила таємницю зброї "Судного дня" Путіна

3.3тЧитати матеріал російською

Підводні атомні безпілотники "Посейдон", які ЗМІ охрестили зброєю "Судного дня" і "торпедою Апокаліпсису", з'являться у армії Росії не раніше 2027 року.

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерела в американській розвідці. У відповідній доповіді нібито вказано, що запущений безпілотник "Посейдон" важко вразити.

Уточнюється також, що російські військові "сильно сподіваються" на автономні "Посейдони" в разі, якщо у них не буде можливості завдати удару радянською ядерною зброєю.

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"Торпеда апокаліпсису": розвідка США відкрила таємницю зброї "Судного дня" Путіна

vesti.ru

"У росіян є амбіції використовувати автономний підводний транспортний засіб з ядерною зброєю в якості зброї відплати, якщо їх успадкований потенціал запуску ядерної зброї буде нейтралізований під час війни", — йдеться в матеріалі.

Американці відзначають, що в разі, якщо "Посейдон" успішно пройде випробування, Росія зробить серйозний крок вперед у гонці озброєнь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військові експерти заявили, що російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон" несе небезпеку для самої РФ, так як його збираються протестувати у "практичному варіанті".

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Странно ,а Шойгу заявил ,что к 2020 ВМФ РФ примет на вооружение 32 "Посейдона". Так что американская разведка ,слегонца "опоздала"))))
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Мясник Kassab
Мясник Kassab
>>его собираются протестировать в "практическом варианте" На хохлах.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Мясник Kassab, "Ура, ми ідіоти!" Виходь із такими траспарантами; брати бля...
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CARGO 100
CARGO 100
Закипели пуканы ...
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