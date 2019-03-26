"Торпеда апокаліпсису": розвідка США відкрила таємницю зброї "Судного дня" Путіна

Підводні атомні безпілотники "Посейдон", які ЗМІ охрестили зброєю "Судного дня" і "торпедою Апокаліпсису", з'являться у армії Росії не раніше 2027 року.

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерела в американській розвідці. У відповідній доповіді нібито вказано, що запущений безпілотник "Посейдон" важко вразити.

Уточнюється також, що російські військові "сильно сподіваються" на автономні "Посейдони" в разі, якщо у них не буде можливості завдати удару радянською ядерною зброєю.

vesti.ru

"У росіян є амбіції використовувати автономний підводний транспортний засіб з ядерною зброєю в якості зброї відплати, якщо їх успадкований потенціал запуску ядерної зброї буде нейтралізований під час війни", — йдеться в матеріалі.

Американці відзначають, що в разі, якщо "Посейдон" успішно пройде випробування, Росія зробить серйозний крок вперед у гонці озброєнь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військові експерти заявили, що російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон" несе небезпеку для самої РФ, так як його збираються протестувати у "практичному варіанті".

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