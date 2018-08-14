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ПолітикаЕкономіка

"Топити!" На росТБ вибухнули гучними погрозами до ВМС України

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На російському телебаченні істерично відреагували на затримання судна країни-агресора "Механік Погодін" в порту Херсона і пригрозили Україні застосуванням зброї, а також затопленням кораблів її Військово-морських сил (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, кремлівський пропагандист, військовий експерт Ігор Коротченко нахабно заявив, що про такі плани Росія повинна офіційно повідомити всю світову спільноту, включно з Україною. Свою безглузду пропозицію він озвучив в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Ми повинні офіційно повідомити всі міжнародні організації та офіційний Київ, що у разі спроб захоплення, конвоювання і насильства над російськими та іншими торговими і рибопромисловими судами, Росія залишає за собою право силою зброї придушити будь-які "піратські вилазки" з боку ВМС України та українських прикордонників. Це повинна бути не просто погроза, ми повинні продемонструвати реально у разі необхідності готовність припинити подібні дії з боку України!" - награно самовпевнено висловився пропагандист.

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Крім того, він озвучив ще одну нахабну ініціативу: на думку Коротченка, в акваторії Азовського і Чорного морів повинні бути розгорнуті на постійній основі бойові кораблі та катери прикордонної служби, ФСБ Росії і Чорноморського флоту.

"А якщо повідомлення та оповіщення не допомагають, якщо Україна продовжує спроби захоплення наших торгових та інших мирних суден - топити українських піратів!" - самовпевнено підсумував свою дику промову Коротченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат нелегітимної Державної Думи Росії Леонід Калашников заявив, що в разі, якщо Україна вирішить чинитти військовий опір провокаціям країни-агресора в Азовському морі, остання буде знищувати техніку і військових ЗСУ.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Об'єкт
ВМС України
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ой как страшно! Капец!
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Мошков Александр
Мошков Александр
Прокапало Ігор, а если не страшно,когда Крым и Донбасс освободите?
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
в говне утопись выродок рашистский
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Очередная свинособака в порьівя пьяной агонии забрьізгал всех слюной. Рабсеяне они такие, грозньіе ссьікуньі.
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