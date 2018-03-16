"Точно живий?" Посол РФ зробив "небезпечний" натяк щодо Скрипаля

Посол Росії у Великобританії Олександр Яковенко стверджує, що екс-шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія можуть бути мертві.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу Russia Today, фрагмент якого публікує ТАСС.

"Ніхто не бачив навіть фото цих людей у лікарні. Чи живі вони? Може бути, вони здорові? Ніхто не розмовляв з лікарями. Знаєте, в цій справі немає ніякої прозорості, це нас турбує", - сказав він.

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При цьому Яковенко поскаржився, що Росії заблокували будь-який доступ.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні з'ясувалося, що отруту могла привезти у валізі з Москви дочка Скрипаля Юлія.

Скрипаля отруїли разом із дочкою 4 березня у місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною, розробленою ще за часів СРСР.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, ймовірно, відповідальна за їхнє отруєнням. 14 березня вона оголосила, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ.

Також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон анонсував санкції, які країна прийме щодо РФ у зв'язку з отруєнням Скрипаля. Тим часом, США 15 березня розширили санкції проти Росії.