Тисячі світових вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19

Тисячі вчених і медичних експертів у всьому світі долучилися до глобального руху, учасники якого виступили проти карантинних обмежень через COVID-19.

Про це повідомило BBC Україна. Учасники руху закликали захищати вразливі категорії населення, а здоровим людям дозволити жити нормальним життям.

Експерти з усього світу заявили, що політика жорстких обмежень чинить руйнівну дію на фізичне і психічне здоров'я людей, а також на суспільство загалом.

Відповідний документ, який називається "Велика декларація Баррінгтона", підписали майже 6000 учених і медичних експертів по всьому світу, а також 50 000 представників громадськості.

Вони заявили, що збереження карантину до появи вакцини може завдати непоправної шкоди. Зокрема, найбільше постраждають соціально незахищені групи населення.

Учасники руху відзначили, що ризик коронавірусу в 1000 разів більший для старих і немічних, а дітям більшої шкоди завдає грип, ніж COVID-19.

Декларація рекомендує низку заходів щодо захисту вразливих груп, включаючи регулярне тестування працівників будинків пристарілих.

Також пенсіонери, які живуть вдома, повинні отримувати продовольчі товари та інші предмети першої необхідності. Їм порекомендували зустрічатися з членами сім'ї на вулиці, а не в приміщенні.

Крім того, всі люди повинні дотримуватися простих гігієнічних правил, наприклад, мити руки і залишатися вдома, якщо захворіли.

Водночас молодим людям із низьким ризиком ускладнень слід дозволити жити звичайним життям. Школи, університети, ресторани і спортивні установи повинні працювати в нормальному режимі.

Станом на середу, 7 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 36 млн осіб. За минулу добу виявлено 311 613 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 зафіксували в Індії – 72 тис., у США – 43 тис., а також у Бразилії – 30 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. Водночас хворобу побороли більше 27,1 млн пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у декількох країнах Європи відбулися багатотисячні протести проти карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).