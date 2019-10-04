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6 жовтня • оновлено в 18:11
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Тиск на Зеленського: у США заговорили про нового учасника скандалу

5.1т Читати матеріал російською

У палаті представників Конгресу вимагають від віце-президента США Майкла Пенса документів щодо України, щоб з'ясувати, чи допомагав він Дональду Трампу чинити ймовірний тиск на Київ.

Із таким зверненням виступили голови комітетів із розвідки, у закордонних справах і з реформ та нагляду (Демократична партія), зазначено в листі політиків.

"Відповідно до розслідування в рамках імпічменту, що проводиться палатою представників, ми запитуємо у вас надання документів у термін до 15 жовтня 2019 року", – йдеться в тексті.

Новини
Імпічмент Трампа через Зеленського: опубліковані показові тексти секретного листування у США про Україну

У повідомленні говориться, що комітети вивчають, якою мірою президент США Дональд Трамп "підставив під загрозу національну безпеку країни, змушуючи Україну втручатися у вибори 2020 року й утримуючи допомогу" Києву.

Американські політики посилаються на повідомлення про те, що помічник Пенса, можливо, слухав липневу телефонну розмову президентів.

Демократи також хочуть більше дізнатися про зустріч Пенса із Зеленським, яка відбулася 1 вересня.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Майк Пенс Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Теги
політика скандали конгрес США
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Зелёный вляпался по самые уши..Теперь при любом раскладе для любой американской власти он будет стремный типчик..
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Н Олег
Н Олег
кое что об импичменте -- шансы претендентов на выборах в США оценивают по сумме пожертвований, поступающих от граждан на проведение избирательной компании ... так вот -- на счёт Байдена в III квартале поступило 15,2 млн. $ -- на 35% меньше, чем во II квартале ... для сравнения -- его конкурент внутри партии Сандерс (комунист и агент Кремля -- как сообщали укросми) получил 25,3 .... теперь внимание --- на избирательную кампанию Трампа поступило 125 миллионов долларов -- это абсолютный рекорд на все времена...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Н Олег: Здравствуйте наш обьективный и беспристрастный Олег. В своём эссе Вы "забыли" упомянуть несколько фактов: 1. Общая сумма собранная демократами за это время составляет $114 миллионов (разница отнюдь не велика). 2. Общеизвестно, что доноры не любят распылять свои деньги на тех, кто имеет мало шансов выиграть, поэтому, когда праймериз (внутрипартийный отбор) заканчиваются и остаются только два кандидата от обеих партий, сумма у каждого резко увеличивается. 3. Неизвестно не сам ли Трамп вложил деньги в свою кампанию, чтобы поднять дух своих сторонников и позволить объективным и беспристрастным экспертам вроде Вас приводить такие "анализы" :) Видите, я не ставлю под сомнение правдивость Ваших данных. Вызывает подозрение лишь их тщательная избирательность. :) Когда в суде человек даёт присягу, он обязуется говорить правду, всю правду и ничего кроме правды. Я готов поверить, что Вы делаете первое, не уверен, что третье и НИКОГДА второе. :) На кого Вы рассчитываете, делая это, непонятно.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
Кожедуб ruslan, а ты агент и клиент психбольницы..
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Кресст Оксана
Кресст Оксана
Кожедуб ruslan, Трамп наш ..
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