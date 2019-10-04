Тиск на Зеленського: у США заговорили про нового учасника скандалу

У палаті представників Конгресу вимагають від віце-президента США Майкла Пенса документів щодо України, щоб з'ясувати, чи допомагав він Дональду Трампу чинити ймовірний тиск на Київ.

Із таким зверненням виступили голови комітетів із розвідки, у закордонних справах і з реформ та нагляду (Демократична партія), зазначено в листі політиків.

"Відповідно до розслідування в рамках імпічменту, що проводиться палатою представників, ми запитуємо у вас надання документів у термін до 15 жовтня 2019 року", – йдеться в тексті.

У повідомленні говориться, що комітети вивчають, якою мірою президент США Дональд Трамп "підставив під загрозу національну безпеку країни, змушуючи Україну втручатися у вибори 2020 року й утримуючи допомогу" Києву.

Американські політики посилаються на повідомлення про те, що помічник Пенса, можливо, слухав липневу телефонну розмову президентів.

Демократи також хочуть більше дізнатися про зустріч Пенса із Зеленським, яка відбулася 1 вересня.

Зеленський і Трамп Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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