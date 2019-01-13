Тиск буде жорстким: озвучений план Путіна по Білорусі

Цього року президент Росії Володимир Путін продовжить тиск на Білорусь, у тому числі і економічний, і тепер він буде набагато сильнішим.

Загалом на політичне захоплення Білорусі можуть витратити мільярди позабюджетних коштів, розповів в інтерв'ю "After Empire" російський політолог і політтехнолог Станіслав Бєлковський.

"Звичайно продовжиться тиск на Білорусь, це буде одним з важливих трендів. Оскільки в рамках знову ж доктрини самотності, Кремль ясно дав зрозуміти, що Білорусь не сприймається більше як друг. Перший віце-прем'єр і міністр фінансів Антон Силуанов сказав, що Білорусь втратила довіру Росії. Ясно, що такий обережний чиновник, взагалі не помічений в якихось різких висловлюваннях колись, не міг цього зробити без санкцій першої особи і навіть без прямої вказівки першої особи. Тому тиск буде дуже жорстким, і так відкараскатися, як раніше, Олександру Лукашенку вже не вдасться", - говорить Бєлковський.

Він вважає, що президенту Білорусі доведеться навіть вдатися до допомоги Заходу, щоб вирішувати в тому числі економічні проблеми.

"Але ця допомога Заходу не може бути ні такою масштабною, як з боку Росії в разі капітуляції Мінська, ні такою швидкою, оскільки на Заході існує процедура, якої в Росії немає", - підкреслив політолог.

"У Росії мільярди доларів можуть витрачатися одним помахом мізинця Володимира Путіна і навіть не обов'язково Володимира Путіна. Власне для цих цілей і створюються численні "кубушки", нікому не підконтрольні і не підзвітні ... Тому я не виключаю того, що вкласти 5 – 10 мільярдів доларів у Білорусь, щоб взяти її політично під контроль, для Путіна це не проблема. І це ніяк не торкнеться російського бюджету. Тому стогони деяких спостерігачів на тему того, що, як же бюджет завалиться під тягарем Білорусі, – він не впаде", - заявив Бєлковський.

За його словами, питання тільки в тому, чи погодиться Лукашенко віддати значну частину своєї влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт-міжнародник Максим Ялі висловив думку про те, що Путін намагається за всяку ціну утриматися при владі. Саме для цього розробляється стратегія об'єднання Росії з Білоруссю.

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