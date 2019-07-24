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Тільки для друзів НАТО і ЄС: Путіна не запросили на міжнародний захід

12.4т Читати матеріал російською

Президента Росії Володимира Путіна не буде на офіційних заходах у Варшаві з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Про це заявив прессекретар президента Польщі Блажей Спихальський, передає "Укрінформ". Він зазначив, що туди запрошені тільки лідери країн — найближчих союзників Польщі з ЄС, НАТО і "Східного партнерства".

"Ми хочемо, щоб на 80-річчя початку Другої світової війни в цих урочистостях взяли участь якомога більше країн — наших найближчих союзників, зокрема лідерів країн ЄС, НАТО", — заявив Спихальський.

На питання журналіста, чому серед цих лідерів не буде Путіна, спікер президента Дуди зазначив, що він не є лідером країни ЄС, НАТО або "Східного партнерства", а Польща запрошувала лідерів саме цих країн.

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"Тому запрошення просто не надсилали (Путіну. — Ред.)", — додав Спихальський.

Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

Він зазначив, що декілька лідерів запрошених країн уже підтвердили свою присутність у Варшаві 1 вересня. За його словами, на заходах будуть, зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр або канцлер ФРН Ангела Меркель. Як очікується, місто цього дня відвідає і президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото президента Путіна біля літака в Ботлисі (республіка Дагестан) у 1999 році. Біля нього – озброєні люди і чоловіки в ділових костюмах.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Росія Новини Росії
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"будут президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер или канцлер ФРГ Ангела Меркель" - а России не будет, как-то странно и не понятно. Ну да хрен с ними. "Не плюй в колодец - вылетит, не поймаешь"!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Поляки сволочи, конечно, но их корить не стану я - при всей формальной дури внешней, есть в этом логика, друзья. И как бы странно ни звучало, поступят правильно паны, отметив с немцами начало, а с русскими - конец войны. :)
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Shelby Ashlyn
Shelby Ashlyn
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