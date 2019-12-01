Тіла неможливо дістати: з'явилося відео понівеченого у страшній ДТП в Росії автобуса

У Росії на Забайкаллі з моста над річкою Куенга на лід впав рейсовий автобус з пасажирами. На відео видно наслідки аварії, через яку як мінімум 18 людей загинули.

В даний момент в автобусі залишаються більше 20 чоловік, відзначає видання RT в Telegram. До місця аварії прибули рятувальники (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Фото автобуса t.me/rt_russian

На кадрах оперативної відеозйомки видно автобус, що лежить на даху. Судячи з того, як сильно бічні стійки втиснуло в основу автобуса, можна зробити висновок про потужний удар автобуса об лід.

Також на відео можна почути крики постраждалих про допомогу і прохання про порятунок з-під уламків понівеченого автобуса. Ті, хто стоїть біля остова транспорту, разом з постраждалими оглядають місце аварії і намагаються дістати людей з-під купи заліза.

Біля вікон транспорту видно сліди крові і рух тіл тих, хто залишився всередині авто. В даний момент триває операція з порятунку, однак вона ускладнюється тим, що важкій техніці важко підійти до автобусу. Лід під ним уже тріснув і рятувальники побоюються, що він і зовсім піде під воду.

Згодом в мережі також з'явилося відео рятувальної операції. Видно, як людей витягують з автобуса, очевидці радіють кожній людині, котру витягнули з-під авто. Згодом поранених почали розвозити по лікарнях: в найближчі населені пункти Шилка і Нерчинськ.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Забайкальському краї Росії автобус з 43 пасажирами і водієм впав з моста на лід річки Куенга. Попередньо, загинуло 18 осіб.

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