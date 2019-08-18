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Тіла не встигали виносити: в Афганістані вибух на весіллі вбив 63 особи. Фото і відео 18+

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У столиці Афганістану Кабулі на весіллі прогримів вибух, у результаті загинули щонайменше 63 людини і понад 180 отримали поранення.

Як повідомляє ВВС, терорист-смертник підірвав себе під час весільної церемонії. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Усі вибігли на вулицю, люди кричали і плакали. Протягом приблизно 20 хвилин зал був повний диму. Майже усі в секції для чоловіків або мертві, або поранені. Через дві години після вибуху, вони все ще виносили тіла із залу", – говорить про теракт один із очевидців.

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Вибух на весіллі у Кабулі

Вибух на весіллі у Кабулі

Sky News

Поки жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за вибух.

Правоохоронні органи почали розслідування події.

Тіла не встигали виносити: в Кабулі на весіллі вбили 63 особи

Sky News

Тіла не встигали виносити: в Кабулі на весіллі вбили 63 особи

Sky News

Тіла не встигали виносити: в Кабулі на весіллі вбили 63 особи

Sky News

Тіла не встигали виносити: в Кабулі на весіллі вбили 63 особи

Sky News

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні поточного року в одній з мечетей Кабула (столиця Афганістану) прогримів потужний вибух. Він призвів до людських жертв.

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Місце
Афганістан Кабул
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