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The Times: захід може об'єднатися з "останнім диктатором Європи" проти "хрещеного батька"-Путіна

1.3тЧитати матеріал російською

Російський президент Володимир Путін хоче інтегруватися з Білоруссю, щоб розширити сферу свого впливу після закінчення президентського терміну в 2024 році. Захід може протистояти цьому, взявши в союзники Олександра Лукашенка.

Як пише The Times, для цього абсолютно не потрібно запрошувати Білорусь у Євросоюз чи НАТО, достатньо лише дати їй кредит у Міжнародному валютному фонді (МВФ).

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Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

"Умовою цього може стати проведення глибоких економічних реформ. Можливо, він буде домагатися також фінансової підтримки з боку Європи. Умовою такої допомоги можуть стати прозорі вибори, поступки громадянському суспільству, а також мораторій на застосування смертної кари. Поступово ми можемо допомогти автократії почати дихати вільніше — і показати Путіну, що він не може ставитися до колишніх радянських республік як до свого особистого ігрового майданчика", — пише британське ЗМІ.

Підкреслюється, що бізнес-модель Білорусі майже повністю заснована на російських субсидіях, що робить її вразливою.

"Російська сира нафта доставляється в Білорусь, там її переробляють, а потім продукти переробки продаються на західних ринках. Москва хоче обкласти митом ту нафту, яку вона спрямовує своєму сусідові. Лукашенко заперечує і каже, що так не поводяться з найближчим союзником Москви. Відповідь Кремля: прискорюйте інтеграцію двох країн, щоб з'явилася загальна митна служба, загальна валюта, загальна судова система і загальна конституція. Додайте російські військові бази за своїм зовнішнім контуром. Грайте в команді, і тоді ми зможемо ставити внутрішні ціни на нафту, яку продають вам. Іншими словами, відмовтеся від частини своєї території, зробіть внесок у пенсійний план Путіна, і тоді ми продовжуватимемо вас підтримувати. Лукашенко не так далекий від істини, коли говорить про те, що ця пропозиція в стилі Дона Корлеоне з роману "Хрещений батько", — пояснює ЗМІ.

На думку іноземних журналістів, вся ця ситуація може призвести до вторгнення в українському стилі.

"Хоча офіцери НАТО під час проведення військових ігор враховують таку можливість. Росія буде посилювати тиск на Лукашенка, намагаючись у такий спосіб схилити його до швидкого об'єднання. Москві потрібна відповідь на питання не тільки про те, як розширити правління Путіна, але й про те, як переконливіше проектувати російський вплив у напрямку кордонів Євросоюзу і НАТО".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
Тег
НАТО
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CARGO 100
CARGO 100
Лукашенко не дурак, Беларусь - не Украина, так что The Times может даже и не писать, все уже видят как всрали Украину - для этого её не приглашали и не приглашают в Евросоюз или НАТО, лишь дали ей кредит у Международного валютного фонда (МВФ) и все ххлы скачут уже шестой год.
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