Терорист з Ніцци кричав "Аллах Акбар", вбиваючи людей. Відео затримання

Чоловік, який напав з ножем на людей у базиліці Нотр-Дам у французькій Ніцці, кричав ісламістські гасла. Його затримали та доставили в лікарню з пораненнями.

Відео протистояння з поліцією з'явилося в соцмережах. На ньому також чутні постріли (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він кричав" Аллах Акбар", навіть коли йому надавали медичну допомогу після затримання", – йдеться в повідомленні ACTU17 з посиланням на слова мера Ніцци Крістіана Естрозі.

"Сьогодні ми платимо дуже високу ціну, знову ставши жертвами исламо-фашизму... Нам потрібно за всяку ціну викорінити ісламський фашизм на всій території країни", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Ніцці 29 жовтня чоловік з ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули всередині церкви Нотр-Дам, Відомо, що одна з жінок була обезголовлена. Ще кілька людей отримали поранення.