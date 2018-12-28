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Терорист ''ДНР'' зганьбився фейком про ''громадянську війну'' на Херсонщині

12.6тЧитати матеріал російською

Одіозний терорист "ДНР" Даниїл Безсонов відзначився безглуздим фейком про те, що в 2016-2017 роках Херсонська область України нібито була на межі громадянської війни.

Причиною цього, за словами злочинця, була дислокація там добровольчого кримськотатарського батальйону. Дурну лякалку Безсонов озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Даниїл Бессонов

Даниїл Бессонов

Скріншот відео

"В Україні було створено добровольчий кримськотатарський батальйон, який базувався у Херсоні і досі там перебуває. І ми знаємо, цензура, звичайно, українських ЗМІ, вона максимально закривала інформацію про те, що коїли бойовики цього батальйону з місцевими жителями в Херсонській області. Втім, у 2016-2017 роках інформація просочувалася, і були серйозні хвилювання, що там місцеві можуть дуже серйозно повстати і буде своя маленька громадянська війна вже в Херсонській області. Тому що там ці "бойовики" влаштували свавілля", — висловився він.

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Пропагандисти Кремля

Пропагандисти Кремля

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL,

  • український громадський діяч Вадим Трюхан обізвав терориста "ДНР" Безсонова мавпою за нахабний наклеп про ЗСУ і брехню про злочини проросійських бойовиків на Донбасі.

  • Зокрема, українця розлютили його слова про те, що ЗСУ на Донбасі нібито використовують тактику терористів ІДІЛ, а також брехня про те, що в лавах "ДНР" не воюють кадировські найманці.

  • Нагадаємо, що раніше Безсонов озвучив на російському телебаченні безглуздий фейк про нібито масові вбивства жителів Донбасу воїнами ЗСУ. А щоб зробити свою розповідь страхітливішою, він заявив, що нібито навіть сам бачив труп зв'язаної вагітної жінки.

  • Також терорист осоромився загрозливою заявою про те, що в разі наступу ЗСУ на Донбасі, окупанти нібито захоплять їхню бронетехніку. Крім того, Безсонов хвалькувато додав, що в запасі у бойовиків нібито є багато "сюрпризів".

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
УкраїнаХерсон
Тег
терористи "ДНР"
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Немає нічого бридкішого ніш зрадник України, що працює на рашизм. Хто його заспокоїть? щось "соціальний" ліфт давно не спрацьовув ДиРи
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А кто его террористом признал? Что вы клевету несете ?!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ой все. Пипец-пипец.
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