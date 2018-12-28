Терорист ''ДНР'' зганьбився фейком про ''громадянську війну'' на Херсонщині

Одіозний терорист "ДНР" Даниїл Безсонов відзначився безглуздим фейком про те, що в 2016-2017 роках Херсонська область України нібито була на межі громадянської війни.
Причиною цього, за словами злочинця, була дислокація там добровольчого кримськотатарського батальйону. Дурну лякалку Безсонов озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Даниїл Бессонов
Скріншот відео
"В Україні було створено добровольчий кримськотатарський батальйон, який базувався у Херсоні і досі там перебуває. І ми знаємо, цензура, звичайно, українських ЗМІ, вона максимально закривала інформацію про те, що коїли бойовики цього батальйону з місцевими жителями в Херсонській області. Втім, у 2016-2017 роках інформація просочувалася, і були серйозні хвилювання, що там місцеві можуть дуже серйозно повстати і буде своя маленька громадянська війна вже в Херсонській області. Тому що там ці "бойовики" влаштували свавілля", — висловився він.
Пропагандисти Кремля
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL,
український громадський діяч Вадим Трюхан обізвав терориста "ДНР" Безсонова мавпою за нахабний наклеп про ЗСУ і брехню про злочини проросійських бойовиків на Донбасі.
Зокрема, українця розлютили його слова про те, що ЗСУ на Донбасі нібито використовують тактику терористів ІДІЛ, а також брехня про те, що в лавах "ДНР" не воюють кадировські найманці.
Нагадаємо, що раніше Безсонов озвучив на російському телебаченні безглуздий фейк про нібито масові вбивства жителів Донбасу воїнами ЗСУ. А щоб зробити свою розповідь страхітливішою, він заявив, що нібито навіть сам бачив труп зв'язаної вагітної жінки.
Також терорист осоромився загрозливою заявою про те, що в разі наступу ЗСУ на Донбасі, окупанти нібито захоплять їхню бронетехніку. Крім того, Безсонов хвалькувато додав, що в запасі у бойовиків нібито є багато "сюрпризів".
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