Терорист ''ДНР'' зганьбився фейком про ''громадянську війну'' на Херсонщині

Одіозний терорист "ДНР" Даниїл Безсонов відзначився безглуздим фейком про те, що в 2016-2017 роках Херсонська область України нібито була на межі громадянської війни.

Причиною цього, за словами злочинця, була дислокація там добровольчого кримськотатарського батальйону. Дурну лякалку Безсонов озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Даниїл Бессонов Скріншот відео

"В Україні було створено добровольчий кримськотатарський батальйон, який базувався у Херсоні і досі там перебуває. І ми знаємо, цензура, звичайно, українських ЗМІ, вона максимально закривала інформацію про те, що коїли бойовики цього батальйону з місцевими жителями в Херсонській області. Втім, у 2016-2017 роках інформація просочувалася, і були серйозні хвилювання, що там місцеві можуть дуже серйозно повстати і буде своя маленька громадянська війна вже в Херсонській області. Тому що там ці "бойовики" влаштували свавілля", — висловився він.

Пропагандисти Кремля Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL,