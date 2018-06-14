Таємно воювали на Донбасі і в Сирії: розкриті особистості охоронців ЧС-2018

У патрулюванні вулиць російських міст, де проходитимуть матчі чемпіонату світу з футболу, а також охорону фан-зон будуть залучені козаки, частина з яких воювала на Донбасі і в Сирії.

В охороні братимуть участь понад 800 козаків з як мінімум 6 козацьких парамілітарних формувань, передає агентство Reuters.

"Як мінімум 19 учасників цих формувань билися або на боці проросійських сепаратистів на сході України, або на стороні союзника Москви президента Башара Асада в Сирії в якості приватних військових контрактників", - сказано в повідомленні.

Новини Чемпіонат світу буде використаний Росією для нової агресії

Відзначається, що встановлені особи є офіційними членами козацьких формувань. Командування козаків стверджує, що вони воюють на Донбасі і в Сирії як приватні особи.

Козаки також охоронятимуть місця базування команд до кінця чемпіонату, який буде тривати більше місяця.

У деяких містах козаки будуть стюардами та волонтерами в дні матчів.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив в коментарі Reuters, що використання козаків і подібних угруповань неприпустиме, повідомляє його прес-служба.

За його словами, залучення козаків свідчить про нездатність російської влади забезпечити правопорядок силами державних органів.

Турчинов підкреслив, що бездіяльність світової спільноти і ФІФА в даному питанні свідчить про фактичну підтримку агресії Росії.

"З боку ж міжнародного співтовариства, погодження з такими діями є погодженням та фактично підтримкою агресії проти України", - додав секретар РНБО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат світу з футболу в РФ стартує у четвер, 14 червня, матчем Росія - Саудівська Аравія.