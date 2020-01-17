"Свобода від Росії!" У США готують важливий законопроєкт щодо України: у чому суть

До Конгресу США внесли резолюцію на підтримку України та українського народу.

Законопроєкт внесла так звана група підтримки України в Палаті представників, передає "Голос Америки".

"Тоді, коли російська демократія, на жаль, руйнується на наших очах, коли президент Путін нещодавно захопив владу, Україна продовжує вживати заходів для посилення своїх демократичних інститутів. Як члени Конгресу ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України посилить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі", – йдеться в тексті.

Документ у федеральний законодавчий орган США внесли конгресмени Марсі Каптур (штат Огайо), Енді Гарріс (Меріленд), Майк Квілу (Іллінойс) і Браян Фіцпатрік (Пенсильванія).

"Будучи співголовами двопартійної української групи в Конгресі, ми раді представити цю двопартійну резолюцію, що підтверджує підтримку США українського народу й українського демократичного спрямування, вільного від російського злочинного впливу", – підкреслили політики.

Конгрес США

Як повідомляв OBOZREVATEL, Палата представників Конгресу США підтримала виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 698 мільйонів доларів.

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