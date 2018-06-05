"Свіжі черепа": в Мехіко виявили страшну знахідку

У столиці Мексики Мехіко археологи наткнулися в ацтекському храмі на страшну знахідку - вежу з черепів діаметром у шість метрів.

Дослідникам вдалося потрапити всередину завдяки прихованому підземному ходу, пише Do not Panic Magazine.

Орнамент виготовлений з різних людських останків. При чому, деякі черепи виглядають відносно свіжими.

Відзначається, що ацтеки завжди практикували криваві жертвопринесення. Людських жертв вимагали багато боги цієї цивілізації. Навіть бог сонця і світла, Уїцилопочтлі потребував крові, щоб мати сили для битви з темрявою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іраку було знайдено масове поховання з останками понад 100 мирних жителів, які були вбиті терористами ІГІЛ.