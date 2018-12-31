Світ вступив у 2019-й: хто вже зустрів Новий рік. Яскраві фото і відео

Поки українці нарізають салат "Олів'є" до святкового столу, деякі країни світу вже увійшли у Новий 2019 рік.
У мережі вже щосили діляться фотографіями і відео салютів. OBOZREVATEL дізнався, де вже відзначають свята.
О 14:00 за Києвом свято прийшло до Петропавловська-Камчатського і Анадира в Росії.
Зокрема вже щосили відзначають цю подію у Новій Зеландії, адже різниця в часі між Києвом і Велінгтоном становить 11 годин.
Новий рік відзначають на островах Тонга і Самоа, а також Кірібаті. У мережі вже щосили діляться фотографіями і відео салютів. У жителів спекотних країн куранти пробили, коли у Києві було 13.00.
Happy New Year from New Zealand! Spot the Hibby. pic.twitter.com/BAlMXrvjwp— Mark Loftus (@HibsNZ) 31 грудня 2018 р.
Варто зазначити, що в цьому куточку світу Новий рік проходить не під снігом. Згідно з прогнозом, на островах 1 січня сонячно і спекотно.
Clicks from Auckland, New Zealand #HappyNewyear # HappyNewYear2019 pic.twitter.com/WH4Nk2KtDt— Hello Posting (@helloposting) 31 грудня 2018 р.
Fireworks over Auckland as New Zealand welcomes in 2019 # HappyNewYear2019 pic.twitter.com/Lsi6gIew5y— BBC News (World) (@BBCWorld) 31 грудня 2018 р.
Year 2019 has officially entered into the world from Auckland, New Zealand 😍 #HappyNewYear # HappyNewYear2019 pic.twitter.com/EKbXPndAKy— Hello Posting (@helloposting) 31 грудня 2018 р.
🎉 #HappyNewYear New Zealand!— euronews (@euronews) 31 грудня 2018 р.
🇳🇿 Auckland celebrates the arrival of 2019.
📺 https://t.co/Rve1LoJ3Pb https://t.co/C0WryvuM7g
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода припасла сюрприз. 31 грудня в країні було морозно, а в деяких регіонах навіть випаде сніг.
Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найочікуванішого свята року. Зокрема йшлося про тотальне прибирання і позбавлення усього зайвого.
Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".