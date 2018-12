Світ вступив у 2019-й: хто вже зустрів Новий рік. Яскраві фото і відео

Поки українці нарізають салат "Олів'є" до святкового столу, деякі країни світу вже увійшли у Новий 2019 рік.

У мережі вже щосили діляться фотографіями і відео салютів. OBOZREVATEL дізнався, де вже відзначають свята.

О 14:00 за Києвом свято прийшло до Петропавловська-Камчатського і Анадира в Росії.

Зокрема вже щосили відзначають цю подію у Новій Зеландії, адже різниця в часі між Києвом і Велінгтоном становить 11 годин.

Новий рік відзначають на островах Тонга і Самоа, а також Кірібаті. У мережі вже щосили діляться фотографіями і відео салютів. У жителів спекотних країн куранти пробили, коли у Києві було 13.00.

Happy New Year from New Zealand! Spot the Hibby. pic.twitter.com/BAlMXrvjwp — Mark Loftus (@HibsNZ) 31 грудня 2018 р.

Варто зазначити, що в цьому куточку світу Новий рік проходить не під снігом. Згідно з прогнозом, на островах 1 січня сонячно і спекотно.

