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Світ вступив у 2019-й: хто вже зустрів Новий рік. Яскраві фото і відео

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Поки українці нарізають салат "Олів'є" до святкового столу, деякі країни світу вже увійшли у Новий 2019 рік.

У мережі вже щосили діляться фотографіями і відео салютів. OBOZREVATEL дізнався, де вже відзначають свята.

О 14:00 за Києвом свято прийшло до Петропавловська-Камчатського і Анадира в Росії.

Світ вступив у 2019-й: хто вже зустрів Новий рік. Яскраві фото і відео

Зокрема вже щосили відзначають цю подію у Новій Зеландії, адже різниця в часі між Києвом і Велінгтоном становить 11 годин.

Новий рік відзначають на островах Тонга і Самоа, а також Кірібаті. У мережі вже щосили діляться фотографіями і відео салютів. У жителів спекотних країн куранти пробили, коли у Києві було 13.00.

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Варто зазначити, що в цьому куточку світу Новий рік проходить не під снігом. Згідно з прогнозом, на островах 1 січня сонячно і спекотно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до Нового року погода припасла сюрприз. 31 грудня в країні було морозно, а в деяких регіонах навіть випаде сніг.

Раніше українцям дали поради, як підготуватися до найочікуванішого свята року. Зокрема йшлося про тотальне прибирання і позбавлення усього зайвого.

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новий рік
Тег
Новий рік-2019
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