"Світ не забуде": в ЄС гучно визнали злочин Росії в Криму

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала світ пам'ятати про незаконну анексію Росією Криму.

Гучною заявою вона поділилася на сторінці в Twitter у неділю, 10 березня. Про злочин Кремля Кальюлайд нагадала в п'яту річницю захоплення півострова.

"Не всі дні варті того, щоб їх святкувати так, як їх слід пам'ятати. Сьогодні 5 років із незаконної анексії українського Криму Росією. Міжнародне співтовариство не може і не повинне це забути", – написала вона.

До заяви президент Естонії додала хештег #SlavaUkraini.

Not all days are worth to celebrate the more so to remember. Today 5 years since illegal annexation of #Crimea #Ukraine by #Russia. International community can not & must not forget it. #SlavaUkraini