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/Світ

"Світ не забуде": в ЄС гучно визнали злочин Росії в Криму

4.7тЧитати матеріал російською

Президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала світ пам'ятати про незаконну анексію Росією Криму.

Гучною заявою вона поділилася на сторінці в Twitter у неділю, 10 березня. Про злочин Кремля Кальюлайд нагадала в п'яту річницю захоплення півострова.

"Не всі дні варті того, щоб їх святкувати так, як їх слід пам'ятати. Сьогодні 5 років із незаконної анексії українського Криму Росією. Міжнародне співтовариство не може і не повинне це забути", – написала вона.

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Керсті Кальюлайд

Керсті Кальюлайд

До заяви президент Естонії додала хештег #SlavaUkraini.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США схвалили законопроект, який забороняє американському уряду визнавати Крим територією Росії.

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Теми
анексія КримуНовини світу
Особа
Керсті Кальюлайд
Місце
Естонія
Теги
КримНовини Криму
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Говорит Эстония о которой никто не вспоминает.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хотелось бы ещё услышать громкое признание в ЕС от литвы и латвии)))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Этому "громкому заявлению" поставили, аж 105 лайков. Хохлы, радуйтесь, в Мире существуют 105 долболобов, не признающих реальность!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, Ваша реальность - это захваты территорий, убийства на них, марадерства, терроризм, вы, мокшане без этого не можете. Вот это и есть ваша реальность, где вы везде жопа, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Донбасс, Крым, Сирия, Судан, ЦАР, Венесуэла, везде горе, людские страдания, боль, смерть, нищета и безнадега.
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