Суцільне місиво: з'явилися страшні кадри із мертвими росіянами в Сирії

У мережі показали страшні кадри з мертвими російськими військовими в Сирії.

Відео розповсюдило агентство Amaq, пов'язане з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". На ролик звернула увагу організація SITE Intelligence Group, яка відстежує публікації джихадистів в мережі.

Саме відео недоступне зараз , однак кадри з нього просочилися в новини. Зокрема, на одному з них зображений закривавлений російський солдат.

Бойовики вказали, що на відео крім тіл російських військових, також зображений поранений сирійський військовослужбовець. З його розмови з терористами випливає, що загиблі є росіянами.

Обережно! Жорсткий кадр!

Також уточнюється, що події відбуваються у пустелі в сирійській провінції Хомс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії пропав безвісти майор Сухроб Карімов, який служив в 38-й гвардійській мотострілецькій бригаді в Амурській області.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал