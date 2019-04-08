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Суцільне місиво: з'явилися страшні кадри із мертвими росіянами в Сирії

7.4тЧитати матеріал російською

У мережі показали страшні кадри з мертвими російськими військовими в Сирії.

Відео розповсюдило агентство Amaq, пов'язане з терористичним угрупуванням "Ісламська держава". На ролик звернула увагу організація SITE Intelligence Group, яка відстежує публікації джихадистів в мережі.

Саме відео недоступне зараз , однак кадри з нього просочилися в новини. Зокрема, на одному з них зображений закривавлений російський солдат.

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Суцільне місиво: з'явилися страшні кадри із мертвими росіянами в Сирії

Бойовики вказали, що на відео крім тіл російських військових, також зображений поранений сирійський військовослужбовець. З його розмови з терористами випливає, що загиблі є росіянами.

Обережно! Жорсткий кадр!

Суцільне місиво: з'явилися страшні кадри із мертвими росіянами в Сирії

Також уточнюється, що події відбуваються у пустелі в сирійській провінції Хомс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії пропав безвісти майор Сухроб Карімов, який служив в 38-й гвардійській мотострілецькій бригаді в Амурській області.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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andrei andrei
andrei andrei
Очередной фейк. На фото вполне может быть зашкваренный пидорг на Донбассе.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
нифига. В источнике написано про два дохловатника и пленного стрийца. Даже ватный ИГИЛ вату в плен не берет.
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заПППукин вовка
заПППукин вовка
кадры Превосходные!!!! хотят ПИ,,,,,Ы ватноголовые кредиты на убийствах отрабатывать получайте, чем больше этого козломордого гавна 200-х тем лучше для всего цивилизованного мира!!!!
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